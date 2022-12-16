Замглавы Дзержинского района Перми отправили под арест

Замглавы Дзержинского района Перми отправлен под домашний арест. По информации СМИ, такое решение вынесла судья Ленинского районного суда Перми Марина Насибуллина.
«Дзержинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест заместителя главы администрации Дзержинского района Перми Николая Ракинцева. Защита чиновника предлагала избрать своему подзащитному денежный залог », — пишет Properm. Накануне в администрации Дзержинского района прошли обыски. После этого стало известно, что Ракинцев доставлен в следственный отдел.
Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, связанного с реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщал URA.RU источник, близкий к правоохранительным органам. Ракинцев являлся куратором программы «Формирование комфортной городской среды» реализация которой велась в рамках указанного нацпроекта. По версии следствия, чиновник мог незаконно перераспределить средства, выделенные в рамках программы, с одного дома на другой.
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Замглавы Дзержинского района Перми отправлен под домашний арест. По информации СМИ, такое решение вынесла судья Ленинского районного суда Перми Марина Насибуллина. «Дзержинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест заместителя главы администрации Дзержинского района Перми Николая Ракинцева. Защита чиновника предлагала избрать своему подзащитному денежный залог », — пишет Properm. Накануне в администрации Дзержинского района прошли обыски. После этого стало известно, что Ракинцев доставлен в следственный отдел. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, связанного с реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщал URA.RU источник, близкий к правоохранительным органам. Ракинцев являлся куратором программы «Формирование комфортной городской среды» реализация которой велась в рамках указанного нацпроекта. По версии следствия, чиновник мог незаконно перераспределить средства, выделенные в рамках программы, с одного дома на другой.