Замглавы Дзержинского района Перми отправили под арест

Судья Марина Насибуллина отправила чиновника под арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замглавы Дзержинского района Перми отправлен под домашний арест. По информации СМИ, такое решение вынесла судья Ленинского районного суда Перми Марина Насибуллина.

«Дзержинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил под домашний арест заместителя главы администрации Дзержинского района Перми Николая Ракинцева. Защита чиновника предлагала избрать своему подзащитному денежный залог », — пишет Properm. Накануне в администрации Дзержинского района прошли обыски. После этого стало известно, что Ракинцев доставлен в следственный отдел.

Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, связанного с реализацией нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщал URA.RU источник, близкий к правоохранительным органам. Ракинцев являлся куратором программы «Формирование комфортной городской среды» реализация которой велась в рамках указанного нацпроекта. По версии следствия, чиновник мог незаконно перераспределить средства, выделенные в рамках программы, с одного дома на другой.