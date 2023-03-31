Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики. Об этом он объявил во время совещания с постоянными представителями Совбеза РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
Как уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров, новая концепция внешней политики отражает революционные подвижки в международных делах. «В новой концепции внешней политики США прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии», — обратил внимание он. Кроме того, новая концепция будет отражать перестройку в мировой экономике.
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