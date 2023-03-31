Путин утвердил новую Концепцию внешней политики РФ

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики. Об этом он объявил во время совещания с постоянными представителями Совбеза РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

Как уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров, новая концепция внешней политики отражает революционные подвижки в международных делах. «В новой концепции внешней политики США прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии», — обратил внимание он. Кроме того, новая концепция будет отражать перестройку в мировой экономике.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики. Об этом он объявил во время совещания с постоянными представителями Совбеза РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Как уточнил глава МИД РФ Сергей Лавров, новая концепция внешней политики отражает революционные подвижки в международных делах. «В новой концепции внешней политики США прямо названы главным инициатором и проводником антироссийской линии», — обратил внимание он. Кроме того, новая концепция будет отражать перестройку в мировой экономике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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