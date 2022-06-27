Юрий Русаков (справа) показал приборы для определения причин пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новые приборы для установления причин пожара и мест поджога появились у сотрудников ГУ МЧС по Курганской области. О том, как тепловизоры, газоанализаторы, коэрцитиметры и другие устройства помогают искать поджигателей рассказал начальник сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) Курганской области Юрий Русаков, передает корреспондент URA.RU.

«Еще 10-15 лет назад исследование природных пожаров напоминало больше работу следопытов. Сегодня в нашем распоряжении хорошие технические средства, которые позволяют доказательно, быстро и четко установить очаги природных пожаров и причины их возникновения. Одним из таких приборов является, например, тепловизор. На сложных многодневных пожарах иногда требуется установить зоны длительного тления, таким образом доказывать процесс развития пожаров», — рассказал Русаков во время пожарно-тактических учений в курганском ТРЦ «ГиперСити».

Газоанализаторы АНТ-3 и АМ-0059 помогают определять вещества, при помощи которых осуществлялся поджог. Если причины пожара связаны с переходом огня с территории поселений, используют коэрцитиметр КИМ-2М и толщиномер ТМ-4. «Эти приборы работают с различными металлическими изделиями, в том числе с гвоздями и шурупами. И даже если строение сильно повреждено, по невидимому глазу признакам можно выявить зону, из которой развивался огонь, и в дальнейшем провести в этой зоне детальный осмотр», — поделился Русаков.

Прибор «Карбон-01ЭП» используется для расчета температуры и длительности горения древесных угольных остатков. Тестер отжига проводов позволяет выявить очаг пожара, связанного с авариями на электросетях, и зону, где протекала токовая перегрузка.

Все эти приборы позволяют на первом этапе установить очаг и причину пожара, тем самым помочь органам следствия и дознания определить виновника, отметил Русаков. Причины весенних пожаров 2022 года он называть не стал, потому что в настоящее время ведется расследование связанных с ними уголовных дел.

У сотрудников МЧС появились приборы, который позволяют доказательно, быстро и четко установить очаги пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Газоанализаторы применяются для поиска средств поджога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Газоанализатор АМ-0059 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прибор «Карбон-01ЭП» используется для расчета температуры и длительности горения древесных угольных остатков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коэрцитиметр КИМ-2 (внизу справа) и толщиномер ТМ-4 (внизу слева) по гвоздям и шурупам помогают определить зону здания, из которой развивался огонь. Тестер отжига проводов (сверху) позволяет выявить очаг пожара, связанного с авариями на электросетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Все эти приборы позволяют установить очаг и причину пожара, чтобы помочь органам следствия и дознания определить виновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам