Express: Путин лишает Запад союзников

31 марта 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Все больше стран Запада отказываются от антироссийской позиции и негативного отношения к Владимиру Путину, сообщает аналитик Олли Корф Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала спецоперации РФ на Украине все больше стран расходятся в своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину, который продолжает налаживать дипломатические отношения. Такой вывод делает аналитик Олли Корф. «Спустя год, как Россия начала спецоперацию на Украине, мнения различных стран по поводу действий [президента РФ Владимира Путина] все больше расходятся. <…> Растущий контингент государств отошел от жесткой позиции НАТО», — делает выводы Олли Корф в материале для Express. По данным Корфа за март 2023, доля населения мира, проживающего в странах, разделилась в зависимости от их позиции к Путину. Около 5% выступают за Россию. Мнение 27,5% опрошенных ориентированно на российскую позицию. 30,7% выступают с нейтральной позицией. 21% придерживаются западного уклона, а 15,2% открыто выступают против России. Всего по состоянию на март 2023 года блок, возглавляемый США и ЕС против Москвы, составляет всего 36,2% населения мира, подчеркивает аналитик. Россию в настоящий момент поддерживают Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Китай. Кроме того, уточняет Корф, российский президент сумел наладить связи и в Африке. Ранее член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба подчеркнул, что Россия одержала верх над США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии. Следуя из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) 80% граждан РФ доверяют Путину, сообщает Nation news. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала спецоперации РФ на Украине все больше стран расходятся в своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину, который продолжает налаживать дипломатические отношения. Такой вывод делает аналитик Олли Корф. «Спустя год, как Россия начала спецоперацию на Украине, мнения различных стран по поводу действий [президента РФ Владимира Путина] все больше расходятся. <…> Растущий контингент государств отошел от жесткой позиции НАТО», — делает выводы Олли Корф в материале для Express. По данным Корфа за март 2023, доля населения мира, проживающего в странах, разделилась в зависимости от их позиции к Путину. Около 5% выступают за Россию. Мнение 27,5% опрошенных ориентированно на российскую позицию. 30,7% выступают с нейтральной позицией. 21% придерживаются западного уклона, а 15,2% открыто выступают против России. Всего по состоянию на март 2023 года блок, возглавляемый США и ЕС против Москвы, составляет всего 36,2% населения мира, подчеркивает аналитик. Россию в настоящий момент поддерживают Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Китай. Кроме того, уточняет Корф, российский президент сумел наладить связи и в Африке. Ранее член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Джереми Лиссуба подчеркнул, что Россия одержала верх над США в борьбе за поддержку развивающихся стран Африки и Азии. Следуя из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) 80% граждан РФ доверяют Путину, сообщает Nation news.