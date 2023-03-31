В Госдуме нашли способ помочь семьям с детьми с выгодой для государства

Депутат Госдумы Гусев предложил увеличить декретные выплаты

01 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Выплаты для женщин на время декретного отпуска должны быть выше, уверен депутат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если государство будет зачислять абитуриентов из многодетных семей на бюджет, то через пять лет это вложение окупится для государства налогами, которые молодой специалист будет начислять с зарплаты. С такой инициативой выступает партия «Справедливая Россия — За Правду», рассказал URA.RU первый заместитель руководителя фракции, депутат Госдумы Дмитрий Гусев. «Если в семье трое и более детей, то каждый из них должен получать бесплатное высшее или среднеспециальное образование, то есть за государственный счет. Мы планируем, что эта инициатива будет в новом законе о многодетных семьях. Но мы предлагаем к этой мере относиться не как к тратам государственного бюджета, а как к инвестициям, потому что уже через пять лет деньги, вложенные в образование этого ребенка, будут окупаться. Человек с высшим образованием, по статистике, получает доходы на 30% выше, чем человек без него. Это значит, что в виде налога в бюджет эти деньги начнут возвращаться уже через пять лет, когда молодой человек получит высшее образование и начнет работать», — объяснил депутат инициативу. Помимо этого, стоит увеличить сумму выплат, которые получают матери в декрете, а также включать все три года отпуска по уходу за ребенком в трудовой стаж. «Мы всегда настаивали на том, что все денежные выплаты матерям должны быть больше. Более того, мы инициировали в Государственной Думе создание единого межфракционного закона о многодетных семьях, в котором, я уверен, будут и эти, и другие меры поддержки молодых и многодетных семей. Каждый год при обсуждении таких увеличений мы сталкиваемся с позицией Минфина. Ее всегда приходиться депутатам думы преодолевать. Не исключение и вопрос повышения декретных выплат. Сейчас мы инициировали закон в помощь молодым матерям. Из трех лет декретного отпуска только первые полтора года учитывают в пенсионном стаже. Мы считаем, что это несправедливо. Подготовили законопроект, чтобы все три года декретного отпуска засчитывались», — отметил Дмитрий Гусев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если государство будет зачислять абитуриентов из многодетных семей на бюджет, то через пять лет это вложение окупится для государства налогами, которые молодой специалист будет начислять с зарплаты. С такой инициативой выступает партия «Справедливая Россия — За Правду», рассказал URA.RU первый заместитель руководителя фракции, депутат Госдумы Дмитрий Гусев. «Если в семье трое и более детей, то каждый из них должен получать бесплатное высшее или среднеспециальное образование, то есть за государственный счет. Мы планируем, что эта инициатива будет в новом законе о многодетных семьях. Но мы предлагаем к этой мере относиться не как к тратам государственного бюджета, а как к инвестициям, потому что уже через пять лет деньги, вложенные в образование этого ребенка, будут окупаться. Человек с высшим образованием, по статистике, получает доходы на 30% выше, чем человек без него. Это значит, что в виде налога в бюджет эти деньги начнут возвращаться уже через пять лет, когда молодой человек получит высшее образование и начнет работать», — объяснил депутат инициативу. Помимо этого, стоит увеличить сумму выплат, которые получают матери в декрете, а также включать все три года отпуска по уходу за ребенком в трудовой стаж. «Мы всегда настаивали на том, что все денежные выплаты матерям должны быть больше. Более того, мы инициировали в Государственной Думе создание единого межфракционного закона о многодетных семьях, в котором, я уверен, будут и эти, и другие меры поддержки молодых и многодетных семей. Каждый год при обсуждении таких увеличений мы сталкиваемся с позицией Минфина. Ее всегда приходиться депутатам думы преодолевать. Не исключение и вопрос повышения декретных выплат. Сейчас мы инициировали закон в помощь молодым матерям. Из трех лет декретного отпуска только первые полтора года учитывают в пенсионном стаже. Мы считаем, что это несправедливо. Подготовили законопроект, чтобы все три года декретного отпуска засчитывались», — отметил Дмитрий Гусев.