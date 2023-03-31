В Госдуме нашли способ помочь семьям с детьми с выгодой для государства

Если государство будет зачислять абитуриентов из многодетных семей на бюджет, то через пять лет это вложение окупится для государства налогами, которые молодой специалист будет начислять с зарплаты. С такой инициативой выступает партия «Справедливая Россия — За Правду», рассказал URA.RU первый заместитель руководителя фракции, депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
«Если в семье трое и более детей, то каждый из них должен получать бесплатное высшее или среднеспециальное образование, то есть за государственный счет. Мы планируем, что эта инициатива будет в новом законе о многодетных семьях. Но мы предлагаем к этой мере относиться не как к тратам государственного бюджета, а как к инвестициям, потому что уже через пять лет деньги, вложенные в образование этого ребенка, будут окупаться. Человек с высшим образованием, по статистике, получает доходы на 30% выше, чем человек без него. Это значит, что в виде налога в бюджет эти деньги начнут возвращаться уже через пять лет, когда молодой человек получит высшее образование и начнет работать», — объяснил депутат инициативу.
Помимо этого, стоит увеличить сумму выплат, которые получают матери в декрете, а также включать все три года отпуска по уходу за ребенком в трудовой стаж. «Мы всегда настаивали на том, что все денежные выплаты матерям должны быть больше. Более того, мы инициировали в Государственной Думе создание единого межфракционного закона о многодетных семьях, в котором, я уверен, будут и эти, и другие меры поддержки молодых и многодетных семей. Каждый год при обсуждении таких увеличений мы сталкиваемся с позицией Минфина. Ее всегда приходиться депутатам думы преодолевать. Не исключение и вопрос повышения декретных выплат. Сейчас мы инициировали закон в помощь молодым матерям. Из трех лет декретного отпуска только первые полтора года учитывают в пенсионном стаже. Мы считаем, что это несправедливо. Подготовили законопроект, чтобы все три года декретного отпуска засчитывались», — отметил Дмитрий Гусев.
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