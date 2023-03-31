Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

С 1 апреля повысятся пенсии для россиян и вступят новые правила по социальным пособиям

С апреля в силу вступят новые правила по получению детских пособий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В России повысят социальные пенсии более чем на 3%, а также вступят новые правила по детским пособиям и выплате услуг ЖКХ. URA.RU приводит основные изменения, которые ждут россиян с 1 апреля.