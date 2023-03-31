Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

С апреля в силу вступят новые правила по получению детских пособий
В России повысят социальные пенсии более чем на 3%, а также вступят новые правила по детским пособиям и выплате услуг ЖКХ. URA.RU приводит основные изменения, которые ждут россиян с 1 апреля.
- В России с 1 апреля вступят новые законы о повышении социальных пенсий на 3,3%. Данная льгота коснется четырех миллионов человек. Социальная пенсия по старости вырастет с 6925 рублей до 7153 рублей, а средний размер федеральной выплаты составит 10193 рубля.
- С 4 апреля в силу вступят новые правила по детским пособиям. Теперь родителям и опекунам при обращении за выплатами на ребенка должны будут предоставлять данные о своих доходах, а также движимом и недвижимом имуществе.
- Минтруд РФ с 3 апреля примет новый порядок установления инвалидности. Теперь основанием для выявления инвалидности может стать ранение, полученное в ходе выполнения воинских обязанностей по контракту в качестве добровольца.
- Владельцы жилья получат новые платежные квитанции за коммунальные услуги. Теперь стоимость общедомовых услуг будет рассчитываться по счетчику. Также горожанам до первого числа придут обновленные квитанции по оплате за услуги ЖКХ.
- В России появляется новая валюта — цифровой рубль. Ее можно будет использовать только для электронных переводов. В апреле 13 крупнейших отечественных банков начинают эксперимент по использованию виртуальной денежной валюты. Все операции будут проходить через Центробанк.
- С 1 апреля россиян ждут изменения в страховой сфере. Страховые компании теперь будут обязаны предоставить человеку ключевой информационный документ (КИД) на этапе заключение договора. В нем будут указаны условия расторжения договора с минимальными потерями и основные условия страхования. Клиент может получить памятку в офисе страховой компании.
- С 29 апреля 2023 года вступает в силу закон «О государственной гражданской службе РФ». Теперь госслужащие не будут сдавать квалификационный экзамен.
- С 1 апреля будет использоваться упрощенная форма сообщения о недвижимости или транспортных средствах в налоговую. Теперь не нужно будет указывать виды недвижимости, документы о правах на земельные участки и отдельные характеристики автомобилей.
- Производители и поставщики пива и слабоалкогольных напитков обязаны маркировать продукцию и передавать сведения в систему «Честный ЗНАК». Это касается продукции, которая упакована в кегах (пластиковая или металлическая емкость — прим. URA.RU).
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