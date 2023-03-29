В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в апреле

Спикер Госдумы РФ Володин объявил о повышении соцпенсий с 1 апреля

Соцпенсии с 1 апреля вырастут на 3,3%, заявил Вячеслав Володин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России с 1 апреля вступят новые законы о повышении социальных пенсий на 3,3% и появлению новых требований к кредитным кооперативам. Об этом рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«С 1 апреля социальные пенсии повысят на 3,3%, а также повысятся требования к кредитным кооперативам, на погашение жилищных займов которых могут быть направлены средства маткапитала», — передает telegram-канал Госдумы. Он добавил, что повышение пенсий, которое заденет четыре млн пенсионеров, получающих пенсии по инвалидности, потере кормильца и так далее, произойдет в дополнение к индексации в 10%, прошедшей в июне 2022 года. Общий рост установится выше уровня инфляции, подчеркнул Володин.

Повышение требований к кредитным кооперативам вызвано желанием предоставить российским гражданам эффективно использовать средства материнского капитала. Также с 6 апреля нововведения коснутся безопасности на воде, которые будут заключаться в предоставлении права принимать решения об ограничении или запрете движения морских судов на внутренних водах при проведении спортивных мероприятий на водной поверхности.

С 19 апреля вступит в силу закон по защите денежных средств держателей ипотечных бумаг при банкротстве банков. Также у органов исполнительной власти, начиная с 28 апреля, появится возможность получения сведений из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния в электронном формате.