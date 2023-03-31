Политолог Суздальцев: Венгрия дала сигнал России о подготовке НАТО к началу войны

01 апреля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Европа не верит в успех контрнаступления Украины, считает Андрей Суздальцев Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим заявлением о том, что Евросоюз близок к обсуждению отправки на Украину миротворческого контингента, предупредил Россию о подготовки НАТО к войне. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, доцент НИУ «Высшая школа экономики» Андрей Суздальцев. «Европа видит, что Украина не получит успеха в рамках обычного контрнаступления. Есть такой вариант, что Польша будет все больше включаться в военные действия на территории Украины. То есть фактически Орбан раскрыл тему, наверное, рассчитывая на то, что мы это услышим. Мы в какой-то степени даже благодарны ему, потому что Орбан предупредил, что НАТО готовится поразить. Киевом было предоставлено право формулировать „Условия мира“ (в 2022 году офис президента Владимира Зеленского опубликовал проект „Киевского соглашения по безопасности“, предполагающий заключить обязывающее соглашение между Украиной, США, ЕС и рядами стран, — прим. URA.RU) — это уничтожение России», — объяснил Андрей Суздальцев. Политолог отметил, что в условиях «Киевского соглашения по безопасности», переговоры возможны только в том случае, если РФ выведет войска с территории государства-противника. «Орбан говорит о том, что можно приступить к переговорам, когда российские войска будут выведены с территории Украины. Именно с территории старой Украины 1991 года. Поэтому это война», — подчеркнул Суздальцев. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в радио-эфире сообщил, что появилась возможность начать обсуждение с европейскими лидерами вопрос о том, могут ли государства-члены ЕС направить миротворческие войска на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные силы в мировой практике применяются с согласия обеих сторон. Если речь идет уже о серьезных переговорах, то это чрезвычайно опасные обсуждения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим заявлением о том, что Евросоюз близок к обсуждению отправки на Украину миротворческого контингента, предупредил Россию о подготовки НАТО к войне. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, доцент НИУ «Высшая школа экономики» Андрей Суздальцев. «Европа видит, что Украина не получит успеха в рамках обычного контрнаступления. Есть такой вариант, что Польша будет все больше включаться в военные действия на территории Украины. То есть фактически Орбан раскрыл тему, наверное, рассчитывая на то, что мы это услышим. Мы в какой-то степени даже благодарны ему, потому что Орбан предупредил, что НАТО готовится поразить. Киевом было предоставлено право формулировать „Условия мира“ (в 2022 году офис президента Владимира Зеленского опубликовал проект „Киевского соглашения по безопасности“, предполагающий заключить обязывающее соглашение между Украиной, США, ЕС и рядами стран, — прим. URA.RU) — это уничтожение России», — объяснил Андрей Суздальцев. Политолог отметил, что в условиях «Киевского соглашения по безопасности», переговоры возможны только в том случае, если РФ выведет войска с территории государства-противника. «Орбан говорит о том, что можно приступить к переговорам, когда российские войска будут выведены с территории Украины. Именно с территории старой Украины 1991 года. Поэтому это война», — подчеркнул Суздальцев. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в радио-эфире сообщил, что появилась возможность начать обсуждение с европейскими лидерами вопрос о том, могут ли государства-члены ЕС направить миротворческие войска на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные силы в мировой практике применяются с согласия обеих сторон. Если речь идет уже о серьезных переговорах, то это чрезвычайно опасные обсуждения.