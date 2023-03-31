Свердловчанам продавали некачественный американский препарат

В Свердловской области нашли некачественный ветпрепарат «Литерград LT-C»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему заболевания. Екатеринбург, таблетки, лекарство, лекарства, медицинские препараты, медпрепараты
Эксперт нашли некачественную партию препарата «Литерград LT-C» Фото:

В Свердловской области сотрудники Россельхознадзора выявили партию некачественного ветеринарного препарата «Литерград LT-C» производства компании Zoetis LLC (США), сообщили в ведомстве. Лекарство назначается для профилактики болезней свиней.

«Уведомляем о приостановлении реализации серии препарата „Литерград LT-C“ до подтверждения соответствия качества установленным обязательным требованиям», — пишет ведомство на официальном сайте. Отмечается, что препарат не соответствует по показателю «безвредность».

В Управлении Россельхознадзора по Свердловской области добавили, что в подобных случаях производитель обязан самостоятельно сообщать о выявленных расхождениях и приостанавливать продажу препарата. Ведомство проинформировало компанию Zoetis LLC о необходимости организовать проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ветеринарам продавали некачественный немецкий препарат. Речь идет о ветлекарстве «Мультивит+минералы», который назначается сельскохозяйственным животным для профилактики нарушений обмена веществ.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Свердловской области сотрудники Россельхознадзора выявили партию некачественного ветеринарного препарата «Литерград LT-C» производства компании Zoetis LLC (США), сообщили в ведомстве. Лекарство назначается для профилактики болезней свиней. «Уведомляем о приостановлении реализации серии препарата „Литерград LT-C“ до подтверждения соответствия качества установленным обязательным требованиям», — пишет ведомство на официальном сайте. Отмечается, что препарат не соответствует по показателю «безвредность». В Управлении Россельхознадзора по Свердловской области добавили, что в подобных случаях производитель обязан самостоятельно сообщать о выявленных расхождениях и приостанавливать продажу препарата. Ведомство проинформировало компанию Zoetis LLC о необходимости организовать проверку. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ветеринарам продавали некачественный немецкий препарат. Речь идет о ветлекарстве «Мультивит+минералы», который назначается сельскохозяйственным животным для профилактики нарушений обмена веществ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...