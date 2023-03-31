Свердловчанам продавали некачественный американский препарат

В Свердловской области сотрудники Россельхознадзора выявили партию некачественного ветеринарного препарата «Литерград LT-C» производства компании Zoetis LLC (США), сообщили в ведомстве. Лекарство назначается для профилактики болезней свиней.
«Уведомляем о приостановлении реализации серии препарата „Литерград LT-C“ до подтверждения соответствия качества установленным обязательным требованиям», — пишет ведомство на официальном сайте. Отмечается, что препарат не соответствует по показателю «безвредность».
В Управлении Россельхознадзора по Свердловской области добавили, что в подобных случаях производитель обязан самостоятельно сообщать о выявленных расхождениях и приостанавливать продажу препарата. Ведомство проинформировало компанию Zoetis LLC о необходимости организовать проверку.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ветеринарам продавали некачественный немецкий препарат. Речь идет о ветлекарстве «Мультивит+минералы», который назначается сельскохозяйственным животным для профилактики нарушений обмена веществ.
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