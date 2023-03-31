В России начался весенний призыв в армию

01 апреля 2023 в 03:22 Размер текста - 17 +

Всего намерены призвать 147 тысяч мужчин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России с 1 апреля начался весенний призыв в армию. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации. «Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ в количестве 147 тысяч человек. Осуществить в соответствии с данным законом увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», — говорится в документе . Исполнение мероприятий данного указа возложено на правительство РФ, органы исполнительной власти и призывные комиссии. Документ вступил в силу с момента его официального опубликования — 30 марта 2023 года. Ранее стало известно, что вручение повесток во время призыва будет происходить в электронном виде. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, данная мера сможет устранить случаи необоснованного призыва в армию.

В России с 1 апреля начался весенний призыв в армию. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации. «Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ в количестве 147 тысяч человек. Осуществить в соответствии с данным законом увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», — говорится в документе. Исполнение мероприятий данного указа возложено на правительство РФ, органы исполнительной власти и призывные комиссии. Документ вступил в силу с момента его официального опубликования — 30 марта 2023 года. Ранее стало известно, что вручение повесток во время призыва будет происходить в электронном виде. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, данная мера сможет устранить случаи необоснованного призыва в армию.