В России начался весенний призыв в армию

В России с 1 апреля начался весенний призыв в армию. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ в количестве 147 тысяч человек. Осуществить в соответствии с данным законом увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», — говорится в
Исполнение мероприятий данного указа возложено на правительство РФ, органы исполнительной власти и призывные комиссии. Документ вступил в силу с момента его официального опубликования — 30 марта 2023 года.
Ранее стало известно, что вручение повесток во время призыва будет происходить в электронном виде. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, данная мера сможет устранить случаи необоснованного призыва в армию.
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