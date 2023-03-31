31 марта 2023

В России начался весенний призыв в армию

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Весенний призыв. Призывная комиссия в военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга, призыв, прием у врача, призывная комиссия, медосмотр, силомер
Всего намерены призвать 147 тысяч мужчин Фото:

В России с 1 апреля начался весенний призыв в армию. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ в количестве 147 тысяч человек. Осуществить в соответствии с данным законом увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», — говорится в документе.

Исполнение мероприятий данного указа возложено на правительство РФ, органы исполнительной власти и призывные комиссии. Документ вступил в силу с момента его официального опубликования — 30 марта 2023 года.

Ранее стало известно, что вручение повесток во время призыва будет происходить в электронном виде. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, данная мера сможет устранить случаи необоснованного призыва в армию.

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В России с 1 апреля начался весенний призыв в армию. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации. «Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ в количестве 147 тысяч человек. Осуществить в соответствии с данным законом увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», — говорится в документе. Исполнение мероприятий данного указа возложено на правительство РФ, органы исполнительной власти и призывные комиссии. Документ вступил в силу с момента его официального опубликования — 30 марта 2023 года. Ранее стало известно, что вручение повесток во время призыва будет происходить в электронном виде. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, данная мера сможет устранить случаи необоснованного призыва в армию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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