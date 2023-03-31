Участники проведут ночь в тундре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники Межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика — 2023» в ЯНАО проведут ночь в суровых условиях посреди тундры. Об этом сообщается в официальном telegram-канале МЧС России.

«Вместе с рабочей неделей завершается пятый день арктической экспедиции МЧС России. Группа разбила полевой лагерь посреди тундры. Организовано боевое дежурство, ужин», — передает ведомство. Отмечается, что участникам довелось увидеть северное сияние.

Арктическая экспедиция проходит по дорогам недропользования и зимникам. В исследовательских мероприятиях, помимо МЧС, принимают участие представители различных ведомств и структур. Для усложнения задачи и для проверки техники и спасателей, было принято решение пойти по чистому снегу, вне проложенных дорог.

Ранее URA.RU сообщало, что на закрытие Межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика — 2023» в ЯНАО приедет глава МЧС, генерал-лейтенант Александр Куренков. Вместе с губернатором Артюховым он прибудет в Салехард, где встретит участников на завершении экспедиции.