Участники Межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика — 2023» в ЯНАО проведут ночь в суровых условиях посреди тундры. Об этом сообщается в официальном telegram-канале МЧС России.
«Вместе с рабочей неделей завершается пятый день арктической экспедиции МЧС России. Группа разбила полевой лагерь посреди тундры. Организовано боевое дежурство, ужин», — передает ведомство. Отмечается, что участникам довелось увидеть северное сияние.
Арктическая экспедиция проходит по дорогам недропользования и зимникам. В исследовательских мероприятиях, помимо МЧС, принимают участие представители различных ведомств и структур. Для усложнения задачи и для проверки техники и спасателей, было принято решение пойти по чистому снегу, вне проложенных дорог.
Ранее URA.RU сообщало, что на закрытие Межведомственных опытно-исследовательских учений «Безопасная Арктика — 2023» в ЯНАО приедет глава МЧС, генерал-лейтенант Александр Куренков. Вместе с губернатором Артюховым он прибудет в Салехард, где встретит участников на завершении экспедиции.
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