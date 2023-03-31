The Sun: ряд стран предложили главе ЕК возглавить НАТО 01 апреля 2023 в 04:56 Размер текста - 17 + Урсула фон дер Ляйен претендует на пост главы НАТО Фото: Официальный сайт Европарламента Ряд государств НАТО предлагают главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить альянс в октябре после ухода нынешнего генсека Йенса Столтенберга. Об этом сообщает источник. «Урсула фон дер Ляйен претендует на пост нового главы НАТО», — пишет The Sun , ссылаясь на собственный источник. Полномочия фон дер Ляйен на посту председателя ЕК заканчиваются лишь в 2024 году. При этом журналисты пишут, что глава ЕК столкнется с сопротивлением евроскептиков. Они считают, что Великобритания хочет обратить внимание других членов НАТО на низкую эффективность работы фон дер Ляйен во главе Минобороны Германии с 2013 по 2019 год. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что планирует покинуть свой пост осенью 2023 года. Он уверен, что альянс сможет найти достойного человека ему на замену. Ряд государств НАТО предлагают главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить альянс в октябре после ухода нынешнего генсека Йенса Столтенберга. Об этом сообщает источник. «Урсула фон дер Ляйен претендует на пост нового главы НАТО», — пишет The Sun, ссылаясь на собственный источник. Полномочия фон дер Ляйен на посту председателя ЕК заканчиваются лишь в 2024 году. При этом журналисты пишут, что глава ЕК столкнется с сопротивлением евроскептиков. Они считают, что Великобритания хочет обратить внимание других членов НАТО на низкую эффективность работы фон дер Ляйен во главе Минобороны Германии с 2013 по 2019 год. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что планирует покинуть свой пост осенью 2023 года. Он уверен, что альянс сможет найти достойного человека ему на замену. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям