Вильфанд предсказал дождливый апрель в ХМАО и ЯНАО

Вильфанд: в апреле на территории ХМАО и ЯНАО ожидается избыток осадков
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Норма осадков в ХМАО и ЯНАО в апреле будет превышена Фото:

В апреле ожидается превышение количества осадков в ряде регионов России. В список среди прочих вошли ХМАО и ЯНАО. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

«В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в центральных, южных и восточных районах Якутии, в Магаданской области, на Камчатке, Сахалине — везде количество осадков будет больше нормы», — сообщил главный метеоролог в интервью агентству ТАСС. Он отметил, что это средние значения и в течение апреля периоды пасмурной и солнечной погоды будут чередоваться.

Ранее URA.RU сообщало, что Вильфанд предупредил о резком похолодании в регионах России в последние дни марта. В Ямало-Ненецком автономном округе, Салехарде и Новом Уренгое ночные температуры 29, 30 и 31 марта будут очень низкие, ниже нормы на 5—7 градусов, до -20, -25 градусов. Днем -8, -13.

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В апреле ожидается превышение количества осадков в ряде регионов России. В список среди прочих вошли ХМАО и ЯНАО. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в центральных, южных и восточных районах Якутии, в Магаданской области, на Камчатке, Сахалине — везде количество осадков будет больше нормы», — сообщил главный метеоролог в интервью агентству ТАСС. Он отметил, что это средние значения и в течение апреля периоды пасмурной и солнечной погоды будут чередоваться. Ранее URA.RU сообщало, что Вильфанд предупредил о резком похолодании в регионах России в последние дни марта. В Ямало-Ненецком автономном округе, Салехарде и Новом Уренгое ночные температуры 29, 30 и 31 марта будут очень низкие, ниже нормы на 5—7 градусов, до -20, -25 градусов. Днем -8, -13.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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