Аналитики назвали самые популярные направления для летнего отдыха у жителей ЯНАО

OneTwoTrip: жители Салехарда для отпусков в июне выбирают Москву

Для жителей ямальской столицы в июне наиболее популярны перелеты в Москву Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Самым популярным направлением для отдыха в июне у жителей Салехарда (ЯНАО) стала Москва. Доля запросов на авиабилеты до столицы составляет 22% в поиске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Первый месяц лета жители Салехарда хотели бы провести в Москве: доля столицы составляет 22% от поисков авиабилетов на июнь. Цена перелета начинается с 10 000 рублей в одну сторону», — сообщили аналитики OneTwoTrip.

Следом по популярности идет Сочи (доля запросов — 20,8%). Стоимость перелета в одну сторону начинается от 12 000 рублей. Замыкают тройку Минеральные Воды с долей 7,2% и ценой за билет от 13 000 рублей. В топ-10 направлений также попали Тюмень, Санкт-Петербург, Махачкала, Екатеринбург, Уфа, Омск и Волгоград.

Ранее URA.RU рассказывало, что почти половина жителей Салехарда, согласно данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, планирует майские праздники провести в Тюмени. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет 7800 рублей на человека.