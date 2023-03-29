Жители Салехарда определились, куда полетят на отдых в майские праздники

Почти половина жителей Салехарда в период с 28 апреля по 14 мая планирует посетить Тюмень. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
«По данным авиабронирований на период с 28 апреля по 14 мая, жители Салехарда планируют провести майские праздники в Тюмени. Туда оформлено 42,9% авиазаказов. Средняя стоимость билета в одну сторону составляет 7800 рублей на человека», — сообщили в OneTwoTrip.
Далее в списке Москва. Ее для отдыха предпочли 25% жителей ямальской столицы и перелет обойдется примерно в 11 000 рублей с человека. Замыкает топ-3 Сочи (7,9%), добраться до которого можно за 12 000 рублей. В списке также оказались Минеральные Воды (7,5%, около 13 000 рублей) и Казань (7,1%, 10 000 рублей).
Ранее URA.RU сообщало, что треть жителей Ханты-Мансийска решила провести майские праздники в Екатеринбурге. Перелет в одну сторону обойдется порядка 3 000 рублей на человека. В пятерку основных направлений также вошли: Уфа, Москва, Минеральные Воды и Калининград.
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