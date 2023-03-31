Свердловчанин, пытаясь скрыться от ГИБДД, врезался в опору ЛЭП и погиб

01 апреля 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Погибший водитель был лишен прав в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Реже Свердловской области 31 марта произошло ДТП, в котором водитель, не подчинившись требованиям сотрудника ГИБДД, решил скрыться, не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. В результате столкновения водитель скончался на месте, об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля Kia Rio, лишенный права управления транспортным средством в 2021 году, проигнорировав требование об остановке сотрудниками ДПС, решил скрыться. В ходе погони водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору ЛЭП и стоящую рядом „Газель“, автомобиль опрокинулся», — рассказали URA.RU в ГИБДД Свердловской области. В результате столкновения с опорой ЛЭП водитель скончался от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи. По словам пассажира, ехавшего с водителем Kia Rio, погибший находился в алкогольном опьянении. Ранее URA.RU сообщало об аварийном отключении водоснабжения из-за въехавшего в опору линии электропередачи автомобиля. Следствием происшествия стали резкий скачок напряжения и далее — остановка насосов на водоводах, снабжающих город.

В городе Реже Свердловской области 31 марта произошло ДТП, в котором водитель, не подчинившись требованиям сотрудника ГИБДД, решил скрыться, не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. В результате столкновения водитель скончался на месте, об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «Водитель автомобиля Kia Rio, лишенный права управления транспортным средством в 2021 году, проигнорировав требование об остановке сотрудниками ДПС, решил скрыться. В ходе погони водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору ЛЭП и стоящую рядом „Газель“, автомобиль опрокинулся», — рассказали URA.RU в ГИБДД Свердловской области. В результате столкновения с опорой ЛЭП водитель скончался от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи. По словам пассажира, ехавшего с водителем Kia Rio, погибший находился в алкогольном опьянении. Ранее URA.RU сообщало об аварийном отключении водоснабжения из-за въехавшего в опору линии электропередачи автомобиля. Следствием происшествия стали резкий скачок напряжения и далее — остановка насосов на водоводах, снабжающих город.