Свердловчанин, пытаясь скрыться от ГИБДД, врезался в опору ЛЭП и погиб

В городе Реже Свердловской области 31 марта произошло ДТП, в котором водитель, не подчинившись требованиям сотрудника ГИБДД, решил скрыться, не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. В результате столкновения водитель скончался на месте, об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области.
«Водитель автомобиля Kia Rio, лишенный права управления транспортным средством в 2021 году, проигнорировав требование об остановке сотрудниками ДПС, решил скрыться. В ходе погони водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим наездом на опору ЛЭП и стоящую рядом „Газель“, автомобиль опрокинулся», — рассказали URA.RU в ГИБДД Свердловской области.
В результате столкновения с опорой ЛЭП водитель скончался от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи. По словам пассажира, ехавшего с водителем Kia Rio, погибший находился в алкогольном опьянении.
Ранее URA.RU сообщало об аварийном отключении водоснабжения из-за въехавшего в опору линии электропередачи автомобиля. Следствием происшествия стали резкий скачок напряжения и далее — остановка насосов на водоводах, снабжающих город.
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