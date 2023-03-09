Тюменец с ножом взял в заложники администратора магазина

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, удерживавшего в заложниках администратора «Магнита» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ночь на 10 марта в магазине «Магнит» в Тюменской слободе взят в заложники администратор магазина. Вооружившись ножом, тюменец удерживал его до приезда Росгвардии.

«В ходе специальной операции сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области совместно с сотрудниками взаимодействующих органов освободили заложника и задержали подозреваемого в его захвате», — сообщили в Росгвардии. В УМВД по Тюменской области сообщили, что на мужчину возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом ОП № 7 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 Уголовного кодекса Российской Федерации „Захват заложника“. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сообщили агентству в УМВД.

Агентство направило запрос в пресс-службу «Магнита». Ответ на него ожидается.

Днем ранее в ХМАО отец взял в заложники собственного сына. Известно, что мужчина работал чиновником. В день происшествия он был под воздействием алкоголя и наркотических веществ.