Глава Минобороны ФРГ: НАТО отправит Украине шесть батальонов танков

01 апреля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Киев получит несколько батальонов танков Leopard, сказал Борис Писториус Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО намерено предоставить Украине шесть батальонов немецких танков Leopard и Leopard 2. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Страны НАТО планируют отправить Украине два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard», — сказал Борис Писториус, передает издание Die Welt . Он уточнил, что речь идет о более, чем 160 единицах военной техники. Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что в данный момент не получится предоставить Киеву больше техники, так как у стран альянса ограниченные ресурсы. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, поставляя ей различное вооружение и технику. Речь заходила и о танках Leopard. Ранее зарубежные СМИ писали, что 12 западных стран готовы предоставить Киеву порядка 100 немецких танков , если Германия даст согласие на реэкспорт, напоминает Pravda.Ru. Однако, по словам экспертов, НАТО не может поставлять большое количество вооружения, так как военно-промышленный комплекс альянса не был рассчитан на столь интенсивный расход арсеналов, пишет «Национальная служба новостей».

НАТО намерено предоставить Украине шесть батальонов немецких танков Leopard и Leopard 2. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус. «Страны НАТО планируют отправить Украине два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard», — сказал Борис Писториус, передает издание Die Welt. Он уточнил, что речь идет о более, чем 160 единицах военной техники. Глава оборонного ведомства также подчеркнул, что в данный момент не получится предоставить Киеву больше техники, так как у стран альянса ограниченные ресурсы. С самого начала спецоперации Запад активно поддерживает Украину, поставляя ей различное вооружение и технику. Речь заходила и о танках Leopard. Ранее зарубежные СМИ писали, что 12 западных стран готовы предоставить Киеву порядка 100 немецких танков, если Германия даст согласие на реэкспорт, напоминает Pravda.Ru. Однако, по словам экспертов, НАТО не может поставлять большое количество вооружения, так как военно-промышленный комплекс альянса не был рассчитан на столь интенсивный расход арсеналов, пишет «Национальная служба новостей».