Два челябинца попали под новые санкции Зеленского

Два челябинца попали под новые санкции президента Украины Владимира Зеленского. Новый санкционный список был опубликован 1 апреля на официальном сайте украинского президента.
«Павлов Владимир Викторович, гражданин Российской Федерации. Гулин Максим Алексеевич, гражданин Российской Федерации», — сказано в указе Зеленского, которым вводятся очередные санкции.
Ранее, в марте, президент Украины уже вводил санкции против челябинских заводов и бизнесменов. Под санкции, в частности, попали гендиректор АО «Златмаш» Антон Малофеев, бывший гендиректор «Златмаш», ныне руководитель АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Антон Лобанов, гендиректор АО «Завод «Пластмасс»» (Копейск). В списке также оказались Александр Балашов, учредитель ООО ГПК «Уральский песок», гендиректор ОАО НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев и другие.
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