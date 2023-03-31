Два челябинца попали под новые санкции Зеленского

01 апреля 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Владимир Павлов попал в новый санкционный список Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Два челябинца попали под новые санкции президента Украины Владимира Зеленского. Новый санкционный список был опубликован 1 апреля на официальном сайте украинского президента. «Павлов Владимир Викторович, гражданин Российской Федерации. Гулин Максим Алексеевич, гражданин Российской Федерации», — сказано в указе Зеленского, которым вводятся очередные санкции. Ранее, в марте, президент Украины уже вводил санкции против челябинских заводов и бизнесменов. Под санкции, в частности, попали гендиректор АО «Златмаш» Антон Малофеев, бывший гендиректор «Златмаш», ныне руководитель АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Антон Лобанов, гендиректор АО «Завод «Пластмасс»» (Копейск). В списке также оказались Александр Балашов, учредитель ООО ГПК «Уральский песок», гендиректор ОАО НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев и другие.

Два челябинца попали под новые санкции президента Украины Владимира Зеленского. Новый санкционный список был опубликован 1 апреля на официальном сайте украинского президента. «Павлов Владимир Викторович, гражданин Российской Федерации. Гулин Максим Алексеевич, гражданин Российской Федерации», — сказано в указе Зеленского, которым вводятся очередные санкции. Ранее, в марте, президент Украины уже вводил санкции против челябинских заводов и бизнесменов. Под санкции, в частности, попали гендиректор АО «Златмаш» Антон Малофеев, бывший гендиректор «Златмаш», ныне руководитель АО «Корпорация «ВНИИЭМ» Антон Лобанов, гендиректор АО «Завод «Пластмасс»» (Копейск). В списке также оказались Александр Балашов, учредитель ООО ГПК «Уральский песок», гендиректор ОАО НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев и другие.