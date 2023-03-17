17 марта 2023

Зеленский ввел санкции против челябинских заводов и бизнесменов

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Три завода из Челябинской области попали под санкции Зеленского Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список три предприятия Челябинской области, а также нескольких бизнесменов. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

«АО «Сигнал» (Челябинск), АО «Златоустовский машиностроительный завод» (Златоуст), Автозавод «Урал» (Миасс)». Срок санкций — 10 лет», — говорится в документе.

Под санкции также попали гендиректор АО «Златмаш» Антон Малофеев, бывший гендиректор «Златмаш», ныне руководитель АО «Корпорация „ВНИИЭМ“ Антон Лобанов, гендиректор АО „Завод ‚Пластмасс‘ (Копейск).Александр Балашов, учредитель ООО ГПК ‚Уральский песок‘ и ряда других компаний Сергей Казаков и другие. Всего санкции введены в отношении 300 физических лиц. Санкции предполагают блокирование активов, ограничение на операции и прочие запреты.

Ранее под санкции Зеленского попала челябинская компания «Либерти». Ограничения наложены на срок 50 лет.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список три предприятия Челябинской области, а также нескольких бизнесменов. Документ опубликован на официальном сайте главы государства. «АО «Сигнал» (Челябинск), АО «Златоустовский машиностроительный завод» (Златоуст), Автозавод «Урал» (Миасс)». Срок санкций — 10 лет», — говорится в документе. Под санкции также попали гендиректор АО «Златмаш» Антон Малофеев, бывший гендиректор «Златмаш», ныне руководитель АО «Корпорация „ВНИИЭМ“ Антон Лобанов, гендиректор АО „Завод ‚Пластмасс‘ (Копейск).Александр Балашов, учредитель ООО ГПК ‚Уральский песок‘ и ряда других компаний Сергей Казаков и другие. Всего санкции введены в отношении 300 физических лиц. Санкции предполагают блокирование активов, ограничение на операции и прочие запреты. Ранее под санкции Зеленского попала челябинская компания «Либерти». Ограничения наложены на срок 50 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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