Зеленский ввел санкции против свердловских предприятий

Под санкции Владимира Зеленского попали три свердловских организации
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля ввел санкции против екатеринбургских предприятий «Уралкабель», «Микроакустика» и «Большие системы». Указ о введении санкций опубликован на официальном сайте украинского главы.
«Строка № 89 — Акционерное общество «Уралкабель». Строка № 155 — Общество с ограниченной ответственностью «Микроакустика». Строка № 215 — Общество с ограниченной ответственностью «Большие системы», — следует из указа.
Ранее URA.RU сообщало о введении Зеленским санкций против свердловских предпринимателей и заводов. Срок действия санкций — 10 лет.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.