31 марта 2023

Зеленский ввел санкции против свердловских предприятий

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Под санкции Владимира Зеленского попали три свердловских организации Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля ввел санкции против екатеринбургских предприятий «Уралкабель», «Микроакустика» и «Большие системы». Указ о введении санкций опубликован на официальном сайте украинского главы.

«Строка № 89 — Акционерное общество «Уралкабель». Строка № 155 — Общество с ограниченной ответственностью «Микроакустика». Строка № 215 — Общество с ограниченной ответственностью «Большие системы», — следует из указа.

Ранее URA.RU сообщало о введении Зеленским санкций против свердловских предпринимателей и заводов. Срок действия санкций — 10 лет.

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Президент Украины Владимир Зеленский 1 апреля ввел санкции против екатеринбургских предприятий «Уралкабель», «Микроакустика» и «Большие системы». Указ о введении санкций опубликован на официальном сайте украинского главы. «Строка № 89 — Акционерное общество «Уралкабель». Строка № 155 — Общество с ограниченной ответственностью «Микроакустика». Строка № 215 — Общество с ограниченной ответственностью «Большие системы», — следует из указа. Ранее URA.RU сообщало о введении Зеленским санкций против свердловских предпринимателей и заводов. Срок действия санкций — 10 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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