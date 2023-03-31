31 марта 2023

Пермские волонтеры «вооружили» вязаных «боевых» Чебурашек для СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый центр поддержки семей мобилизованных. Дом офицеров. Пермь, своих не бросаем, помощь донбассу, посылки фронту
Посылки с игрушками передадут бойцам СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Игрушки в виде Чебурашек, которые в дальнейшем передадут участникам спецоперации, теперь оснащены маникюрными кусачками. Об этом рассказали в прикамском волонтерском сообществе.

«У нас пополнение в отряде „боевых“ Чебурашек. Игрушка оснащена „боевым оружием“ — маникюрными кусачками. Это очень нужная вещь. Чебурашки все разные, все очень милые», — рассказала автор ролика. Видео c игрушкой опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

О том, что пермские волонтеры, помогающие фронту, связали для военнослужащих брелоки в виде Чебурашек и вышили икону святого Серафима Саровского, URA.RU писало в середине марта. Сувениры собирались передать на передовую для бойцов спецоперации.

Ранее пермякам из добровольческого батальона «Молот» отправили брелоки в виде танков. Подарки к 23 февраля специально подготовили школьники из села Березовка.

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Игрушки в виде Чебурашек, которые в дальнейшем передадут участникам спецоперации, теперь оснащены маникюрными кусачками. Об этом рассказали в прикамском волонтерском сообществе. «У нас пополнение в отряде „боевых“ Чебурашек. Игрушка оснащена „боевым оружием“ — маникюрными кусачками. Это очень нужная вещь. Чебурашки все разные, все очень милые», — рассказала автор ролика. Видео c игрушкой опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон». О том, что пермские волонтеры, помогающие фронту, связали для военнослужащих брелоки в виде Чебурашек и вышили икону святого Серафима Саровского, URA.RU писало в середине марта. Сувениры собирались передать на передовую для бойцов спецоперации. Ранее пермякам из добровольческого батальона «Молот» отправили брелоки в виде танков. Подарки к 23 февраля специально подготовили школьники из села Березовка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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