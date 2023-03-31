Посылки с игрушками передадут бойцам СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Игрушки в виде Чебурашек, которые в дальнейшем передадут участникам спецоперации, теперь оснащены маникюрными кусачками. Об этом рассказали в прикамском волонтерском сообществе.

«У нас пополнение в отряде „боевых“ Чебурашек. Игрушка оснащена „боевым оружием“ — маникюрными кусачками. Это очень нужная вещь. Чебурашки все разные, все очень милые», — рассказала автор ролика. Видео c игрушкой опубликовано в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».

О том, что пермские волонтеры, помогающие фронту, связали для военнослужащих брелоки в виде Чебурашек и вышили икону святого Серафима Саровского, URA.RU писало в середине марта. Сувениры собирались передать на передовую для бойцов спецоперации.

Ранее пермякам из добровольческого батальона «Молот» отправили брелоки в виде танков. Подарки к 23 февраля специально подготовили школьники из села Березовка.