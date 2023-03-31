Жители челябинского района купили внедорожник для фронта

Жители Кизильского района Челябинской области купили внедорожник для фронта. Об этом написал в соцсетях глава района Александр Селезнев.
«Из Магнитогорска отправилась очередная колонна с гуманитарным грузом в зону СВО. Посылки приготовил весь юг Челябинской области. Есть в этом и весомый вклад кизильчан. Всем миром собрали средства на автомобиль УАЗ. До этого ему был сделан полный технический уход», — написал Селезнев на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Как сообщил глава Кизильского района, жители также собрали необходимые в полевых условиях вещи: лопаты, бензопилы, гвозди, средства от комаров и гигиены и многое другое. В каждую посылку вложены письма бойцам от школьников.
Ранее, как сообщало URA.RU, Кизильский район отправлял на фронт прицелы для автоматов. Об этом Александр Селезнев также писал во «ВКонтакте».
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