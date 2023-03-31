31 марта 2023

Жители челябинского района купили внедорожник для фронта

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, фургон, уаз буханка
Жители Кизильского района собрали средства на автомобиль для солдат (архивное фото) Фото:
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Жители Кизильского района Челябинской области купили внедорожник для фронта. Об этом написал в соцсетях глава района Александр Селезнев.

«Из Магнитогорска отправилась очередная колонна с гуманитарным грузом в зону СВО. Посылки приготовил весь юг Челябинской области. Есть в этом и весомый вклад кизильчан. Всем миром собрали средства на автомобиль УАЗ. До этого ему был сделан полный технический уход», — написал Селезнев на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Как сообщил глава Кизильского района, жители также собрали необходимые в полевых условиях вещи: лопаты, бензопилы, гвозди, средства от комаров и гигиены и многое другое. В каждую посылку вложены письма бойцам от школьников.

Ранее, как сообщало URA.RU, Кизильский район отправлял на фронт прицелы для автоматов. Об этом Александр Селезнев также писал во «ВКонтакте».

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Жители Кизильского района Челябинской области купили внедорожник для фронта. Об этом написал в соцсетях глава района Александр Селезнев. «Из Магнитогорска отправилась очередная колонна с гуманитарным грузом в зону СВО. Посылки приготовил весь юг Челябинской области. Есть в этом и весомый вклад кизильчан. Всем миром собрали средства на автомобиль УАЗ. До этого ему был сделан полный технический уход», — написал Селезнев на своей странице в соцсети ВКонтакте. Как сообщил глава Кизильского района, жители также собрали необходимые в полевых условиях вещи: лопаты, бензопилы, гвозди, средства от комаров и гигиены и многое другое. В каждую посылку вложены письма бойцам от школьников. Ранее, как сообщало URA.RU, Кизильский район отправлял на фронт прицелы для автоматов. Об этом Александр Селезнев также писал во «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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