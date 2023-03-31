Жители челябинского района купили внедорожник для фронта

01 апреля 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

Жители Кизильского района собрали средства на автомобиль для солдат (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Кизильского района Челябинской области купили внедорожник для фронта. Об этом написал в соцсетях глава района Александр Селезнев. «Из Магнитогорска отправилась очередная колонна с гуманитарным грузом в зону СВО. Посылки приготовил весь юг Челябинской области. Есть в этом и весомый вклад кизильчан. Всем миром собрали средства на автомобиль УАЗ. До этого ему был сделан полный технический уход», — написал Селезнев на своей странице в соцсети ВКонтакте. Как сообщил глава Кизильского района, жители также собрали необходимые в полевых условиях вещи: лопаты, бензопилы, гвозди, средства от комаров и гигиены и многое другое. В каждую посылку вложены письма бойцам от школьников. Ранее, как сообщало URA.RU, Кизильский район отправлял на фронт прицелы для автоматов. Об этом Александр Селезнев также писал во «ВКонтакте».

Жители Кизильского района Челябинской области купили внедорожник для фронта. Об этом написал в соцсетях глава района Александр Селезнев. «Из Магнитогорска отправилась очередная колонна с гуманитарным грузом в зону СВО. Посылки приготовил весь юг Челябинской области. Есть в этом и весомый вклад кизильчан. Всем миром собрали средства на автомобиль УАЗ. До этого ему был сделан полный технический уход», — написал Селезнев на своей странице в соцсети ВКонтакте. Как сообщил глава Кизильского района, жители также собрали необходимые в полевых условиях вещи: лопаты, бензопилы, гвозди, средства от комаров и гигиены и многое другое. В каждую посылку вложены письма бойцам от школьников. Ранее, как сообщало URA.RU, Кизильский район отправлял на фронт прицелы для автоматов. Об этом Александр Селезнев также писал во «ВКонтакте».