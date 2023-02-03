Челябинский район отправит на фронт прицелы для автоматов

Кизильский район Челябинской области отправит на фронт прицелы для автоматов. Об этом сообщил глава района Александр Селезнев на своей официальной странице соцсети ВКонтакте.
«Продолжаем поддерживать контакт с нашими земляками, пошедшими защищать Родину. В том числе по телефону, по видеосвязи. Они сообщают, что все живы и здоровы. Что для быта обеспечены всем. Но, как всегда бывает, чего-то не хватает. Поэтому по запросу ребят закуплены коллиматорные прицелы для автоматов, дальномеры для корректировки стрельбы и тепловизорные монокуляры», — написал он.
Как сообщил глава, эти приборы необходимы на поле боя, они позволят более точно работать по врагу и быстрее приблизить победу. В ближайшее время приборы и другие посылки будут отправлены в зону специальной военной операции.
Как неоднократно писало URA.RU, в Челябинской области волонтеры одними из первых в стране организовали помощь бойцам в зоне СВО. С их помощью было отправлено множество грузов продуктов и необходимых предметов. Челябинцы отправляли тепловизор и рации, теплопушки, аптечки и многое другое. А недавно волонтеры из Копейска купили машину для доставки на фронт бронежилетов.
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