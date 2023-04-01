Генерал-майор Тутрин: Лапин будет организующим звеном в сухопутных войсках на СВО

01 апреля 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Александр Лапин сможет оперативнее решать задачи сухопутных войск на передовой, считает Николай Тутрин Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генерал-полковник Александр Лапин, который отправился на передовую, будет решать организационные вопросы сухопутных войск сил специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин. «Выполнение тех задач, которые сейчас осуществляют сухопутные войска, имеют первоначальное значение, потому что там и артиллерия, и танки, и ПВО, и мотострелковые подразделения. Много их там. Инженерные войска. Он поехал туда для того, чтобы решить проблемы сухопутных войск при выполнении боевых задач, как начальник штаба», — сказал Николай Тутрин. Генерал-майор подчеркнул, что занимаемая Лапиным должность начальника штаба сухопутных войск ВС РФ позволит ему оперативно решить вопросы, возникающие на передовой. «Может быть, были недостатки в планировании в первоначальный период. Сейчас исправили это положение дел. Недостатки было в обеспечении материальными средствами. Сейчас это тоже вроде бы на уровне решается. Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по обеспечению боеприпасами, и он подтвердил, что кратно увеличилось количество выпуска боеприпасов. Организующая роль Лапина нужна», — добавил собеседник агентства. Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин сообщил, что Александра Лапина могут направить на командование одного из приоритетных направлений для российской армии. Появление Лапина на передовой сопровождается сообщениями о готовящемся контрнаступлении вооруженных сил Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генерал-полковник Александр Лапин, который отправился на передовую, будет решать организационные вопросы сухопутных войск сил специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин. «Выполнение тех задач, которые сейчас осуществляют сухопутные войска, имеют первоначальное значение, потому что там и артиллерия, и танки, и ПВО, и мотострелковые подразделения. Много их там. Инженерные войска. Он поехал туда для того, чтобы решить проблемы сухопутных войск при выполнении боевых задач, как начальник штаба», — сказал Николай Тутрин. Генерал-майор подчеркнул, что занимаемая Лапиным должность начальника штаба сухопутных войск ВС РФ позволит ему оперативно решить вопросы, возникающие на передовой. «Может быть, были недостатки в планировании в первоначальный период. Сейчас исправили это положение дел. Недостатки было в обеспечении материальными средствами. Сейчас это тоже вроде бы на уровне решается. Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по обеспечению боеприпасами, и он подтвердил, что кратно увеличилось количество выпуска боеприпасов. Организующая роль Лапина нужна», — добавил собеседник агентства. Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин сообщил, что Александра Лапина могут направить на командование одного из приоритетных направлений для российской армии. Появление Лапина на передовой сопровождается сообщениями о готовящемся контрнаступлении вооруженных сил Украины.