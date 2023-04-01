Старший лейтенант ДНР раскрыл детали возвращения Лапина на фронт

Старший лейтенант ДНР Матюшин: Лапин будет руководить одним из направлений на СВО
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Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО. Екатеринбург, трибуна, микрофон, военные, лапин александр
Генерал-полковник Александр Лапин будет действовать в связке с другими генералами на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начальник Главного штаба Сухопутных войск Герой России генерал-полковник Александр Лапин действительно возвращается на фронт и должен быть направлен на командование одного из приоритетных направлений для российской армии. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин, уточнив, что на фронт также возвращается и командующий ВДВ, генерал-полковник Михаил Теплинский.

«О том, что Теплинский и Лапин возвращаются, стало известно нам еще утром. Это придало вдохновение войскам. Все понимают, что на фоне других перестановок в руководстве СВО это говорит о том, что российская армия наконец-то себя осознала: сейчас идет ротация по принципу того, что армия наконец-то будет воевать. Будет это наступление или оборона — еще пока неизвестно. Скорее всего, они будут работать вместе с большинством тех генералов, которые сейчас уже командуют на фронте», — заявил Матюшин.

Бойцов обрадовало, что на фронт вернули не штабного генерала, а понимающего реалии боевых действий, поделился Матюшин. «Российская армия пытается подобрать не штабных командиров на командные должности в зоне СВО, а тех, кто осознает жесткость и реалии боевых действий. Генерал Теплинский является одним из таких, то же самое касается и генерала-лейтенанта Лапина. Зона СВО — это своеобразная зона, где каждый участок боевых действий несет какую-то свою нагрузку, свое понимание войны. Все будет зависеть от того, на какой из участков отправят Лапина, а на какой — Теплинского», — уточнил военкор, часто выезжающий на передовую.

Лапин возглавлял группировку «Центр» с самого начала спецоперации. Затем, в январе 2023 года, Лапин возглавил штаб Сухопутных войск. В июле 2022-го президент РФ Владимир Путин наградил военачальника званием Героя России.

На данный в зоне спецоперации готовятся к наступлению ВСУ. Приоритетными направлениями считаются запорожское и херсонское направления. Российская армия заранее начала подготовку к нему, создавая в течение полугода эшелонированную линию обороны. На данный момент перед бойцами стоит задача уничтожать западную военную технику для наступления в будущем.

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Начальник Главного штаба Сухопутных войск Герой России генерал-полковник Александр Лапин действительно возвращается на фронт и должен быть направлен на командование одного из приоритетных направлений для российской армии. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин, уточнив, что на фронт также возвращается и командующий ВДВ, генерал-полковник Михаил Теплинский. «О том, что Теплинский и Лапин возвращаются, стало известно нам еще утром. Это придало вдохновение войскам. Все понимают, что на фоне других перестановок в руководстве СВО это говорит о том, что российская армия наконец-то себя осознала: сейчас идет ротация по принципу того, что армия наконец-то будет воевать. Будет это наступление или оборона — еще пока неизвестно. Скорее всего, они будут работать вместе с большинством тех генералов, которые сейчас уже командуют на фронте», — заявил Матюшин. Бойцов обрадовало, что на фронт вернули не штабного генерала, а понимающего реалии боевых действий, поделился Матюшин. «Российская армия пытается подобрать не штабных командиров на командные должности в зоне СВО, а тех, кто осознает жесткость и реалии боевых действий. Генерал Теплинский является одним из таких, то же самое касается и генерала-лейтенанта Лапина. Зона СВО — это своеобразная зона, где каждый участок боевых действий несет какую-то свою нагрузку, свое понимание войны. Все будет зависеть от того, на какой из участков отправят Лапина, а на какой — Теплинского», — уточнил военкор, часто выезжающий на передовую. Лапин возглавлял группировку «Центр» с самого начала спецоперации. Затем, в январе 2023 года, Лапин возглавил штаб Сухопутных войск. В июле 2022-го президент РФ Владимир Путин наградил военачальника званием Героя России. На данный в зоне спецоперации готовятся к наступлению ВСУ. Приоритетными направлениями считаются запорожское и херсонское направления. Российская армия заранее начала подготовку к нему, создавая в течение полугода эшелонированную линию обороны. На данный момент перед бойцами стоит задача уничтожать западную военную технику для наступления в будущем.
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