31 марта 2023

Путин назначил новых судей в Тюменской области

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Владимир Путин назначил четырех тюменских судей Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должности четырех тюменских судей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ Президента РФ „О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ“. Назначить в районных судах Тюменской области судьей Бердюжского районного суда Тарасову Юлию, судьей Ленинского районного суда Тюмени Жегунову Дарью», — сообщается в документации.

Должность судьи Центрального районного суда по указу президента получила Тимофеева Анна. В Арбитражный суд региона судьей назначена Никонова Анастасия.

Ранее Путин назначил судьями Тюменского областного суда Светлану Котову и Светлану Лешкову. Должность судьи Тюменского районного суда получила Надежда Гаврина.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должности четырех тюменских судей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Указ Президента РФ „О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ“. Назначить в районных судах Тюменской области судьей Бердюжского районного суда Тарасову Юлию, судьей Ленинского районного суда Тюмени Жегунову Дарью», — сообщается в документации. Должность судьи Центрального районного суда по указу президента получила Тимофеева Анна. В Арбитражный суд региона судьей назначена Никонова Анастасия. Ранее Путин назначил судьями Тюменского областного суда Светлану Котову и Светлану Лешкову. Должность судьи Тюменского районного суда получила Надежда Гаврина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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