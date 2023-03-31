Путин назначил новых судей в Тюменской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должности четырех тюменских судей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Указ Президента РФ „О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ“. Назначить в районных судах Тюменской области судьей Бердюжского районного суда Тарасову Юлию, судьей Ленинского районного суда Тюмени Жегунову Дарью», — сообщается в документации.
Должность судьи Центрального районного суда по указу президента получила Тимофеева Анна. В Арбитражный суд региона судьей назначена Никонова Анастасия.
Ранее Путин назначил судьями Тюменского областного суда Светлану Котову и Светлану Лешкову. Должность судьи Тюменского районного суда получила Надежда Гаврина.
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