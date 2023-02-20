Владимир Путин подписал указ о назначении тюменских судей

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должности четырех тюменских судей. Документ опубликован на федеральном портале правовой информации.
«Указ президента. Назначить судьями Тюменского областного суда Светлану Котову, Светлану Лешкову», — говорится в тексте документа.
Должность судьи Тюменского районного суда по указу Путина также получила Надежда Гаврина. В Арбитражный суд региона судьей назначен Василий Кудрявцев.
Ранее URA.RU писало о вакансиях, которые открыты в судах Тюменской области. Так, в Тобольский районный суд уже четыре года ищут председателя. Должности руководителей также пустуют в Омутинском районном суде и городском суде Тобольска.
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