Владимир Путин подписал указ о назначении тюменских судей

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портреты политиков. архив, путин владимир
Владимир Путин назначил на должности четырех тюменских судей Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должности четырех тюменских судей. Документ опубликован на федеральном портале правовой информации.

«Указ президента. Назначить судьями Тюменского областного суда Светлану Котову, Светлану Лешкову», — говорится в тексте документа.

Должность судьи Тюменского районного суда по указу Путина также получила Надежда Гаврина. В Арбитражный суд региона судьей назначен Василий Кудрявцев.

Ранее URA.RU писало о вакансиях, которые открыты в судах Тюменской области. Так, в Тобольский районный суд уже четыре года ищут председателя. Должности руководителей также пустуют в Омутинском районном суде и городском суде Тобольска.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должности четырех тюменских судей. Документ опубликован на федеральном портале правовой информации. «Указ президента. Назначить судьями Тюменского областного суда Светлану Котову, Светлану Лешкову», — говорится в тексте документа. Должность судьи Тюменского районного суда по указу Путина также получила Надежда Гаврина. В Арбитражный суд региона судьей назначен Василий Кудрявцев. Ранее URA.RU писало о вакансиях, которые открыты в судах Тюменской области. Так, в Тобольский районный суд уже четыре года ищут председателя. Должности руководителей также пустуют в Омутинском районном суде и городском суде Тобольска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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