Украинские власти намерены принудительно эвакуировать детей из Славянска

Дети-сироты из Славянска (Донецная народная республика) будут принудительно эвакуированы украинской стороной. Их опекунов лишат прав, если они откажутся выезжать, сообщило украинское СМИ.
«Городская военно-гражданская администрация решила, что принудительно должны быть вывезены дети, находящиеся под опекой и попечительством. Опекунов, которые отказываются выехать из Донецкой области, лишат обязанностей», — сообщило агентство «Укринформ».
Уточняется, что в Славянске остаются 23 семьи, в которых воспитывается 23 ребенка-сироты. Необходимость эвакуации власти объясняют опасной близостью линии фронта.
В марте 2022 года сообщалось, что украинские военные взяли в заложники детей из ДНР, которые ехали в оздоровительные лагеря. Они говорили, что намерены эвакуировать детей. В Славянске был захвачен детский приют, где ВСУ взяли в заложники не только детей, но и воспитателей.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!