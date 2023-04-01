01 апреля 2023

Украинские власти намерены принудительно эвакуировать детей из Славянска

© Служба новостей «URA.RU»
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ДЮСШ 3. Курган, автобус, дети
Детей-сирот хотят принудительно вывозить, если их опекуны откажутся самостоятельно покинуть ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дети-сироты из Славянска (Донецная народная республика) будут принудительно эвакуированы украинской стороной. Их опекунов лишат прав, если они откажутся выезжать, сообщило украинское СМИ.

«Городская военно-гражданская администрация решила, что принудительно должны быть вывезены дети, находящиеся под опекой и попечительством. Опекунов, которые отказываются выехать из Донецкой области, лишат обязанностей», — сообщило агентство «Укринформ».

Уточняется, что в Славянске остаются 23 семьи, в которых воспитывается 23 ребенка-сироты. Необходимость эвакуации власти объясняют опасной близостью линии фронта.

В марте 2022 года сообщалось, что украинские военные взяли в заложники детей из ДНР, которые ехали в оздоровительные лагеря. Они говорили, что намерены эвакуировать детей. В Славянске был захвачен детский приют, где ВСУ взяли в заложники не только детей, но и воспитателей.

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Дети-сироты из Славянска (Донецная народная республика) будут принудительно эвакуированы украинской стороной. Их опекунов лишат прав, если они откажутся выезжать, сообщило украинское СМИ. «Городская военно-гражданская администрация решила, что принудительно должны быть вывезены дети, находящиеся под опекой и попечительством. Опекунов, которые отказываются выехать из Донецкой области, лишат обязанностей», — сообщило агентство «Укринформ». Уточняется, что в Славянске остаются 23 семьи, в которых воспитывается 23 ребенка-сироты. Необходимость эвакуации власти объясняют опасной близостью линии фронта. В марте 2022 года сообщалось, что украинские военные взяли в заложники детей из ДНР, которые ехали в оздоровительные лагеря. Они говорили, что намерены эвакуировать детей. В Славянске был захвачен детский приют, где ВСУ взяли в заложники не только детей, но и воспитателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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