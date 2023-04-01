Жителей ЯНАО предупредили о скользких дорогах

Жителей Ноябрьска предупредили о гололеде на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) предупредили о гололеде на дорогах. Сообщение с просьбой соблюдать осторожность появилось в соцсетях.

«По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы, в 6:00 в Ноябрьске +1°С, ветер юго-западный — 7-13 метров в секунду. Очень скользко, будьте осторожны», — сообщается в telegram-канале NSK.

«На авто во дворах страшно, кидает на каждом бугорке», — комментирует Дмитрий. «После дождя все подмерзло, шел кое-как по шажочку. Честно говоря, в Ноябрьске давно такого не помню, так что новость действительно актуальна», — подтверждает Станислав.

Температура воздуха днем в округе достигла плюсовых значений. Однако ночью столбик термометра опустился ниже нуля, на дорогах образовалась наледь. Кроме того, в Ноябрьске 1 апреля прошел дождь.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО неделя начнется с метелей и гололеда. В апреле в округе ожидаются осадки выше среднемесячной нормы.