Военкоматы начали рассылать электронные повестки: что о них известно

02 апреля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Призывник должен расписаться при получении повестки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Министерство обороны России в рамках весеннего призыва объявило о рассылке с 1 апреля повесток в электронном виде. Также была сформирована единая база данных, находящаяся в распоряжении ведомства. URA.RU приводит главную информацию о нововведениях. Что такое электронные повестки Электронные повестки — это оповещение гражданина через интернет с просьбой явиться в военный комиссариат для прохождения службы в армии. Минобороны России поручило сотрудникам военкоматов с началом весеннего призыва на срочную службу рассылать повестки в электронном виде. Такое решение обусловлено тем, что во время частичной мобилизации россияне через портал «Госуслуг» изъявляли желание отправиться добровольцами на спецоперацию. В пресс-службе ведомства уточнили, что при отсутствии возможности отправить повестку через интернет, она будет вручаться лично. Как и куда будут приходит повестки Предполагается, что о необходимости явиться в военный комиссариат призывников будут уведомлять на «Госуслугах». Также рассылка предусмотрена через электронную почту. Обязательства по электронной повестке Несмотря на объявленное оборонным ведомством нововведение, многие утверждают, что подобный способ рассылки повесток не закреплен юридически. Так, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с URA.RU заявил, в российском законодательстве на данный момент не предусмотрена отправка повесток через интернет. Также юрист медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко заявила, что призывник обязан расписываться при получении повестки. При рассылке подписать оповещение не представляется возможным, сказала эксперт. Будет ли считаться уклонением неявка в военкомат по электронной повестке Так как по закону «О воинской обязанности и военной службе» гражданин должен получить извещение по расписке, неявка в военкомат не будет считаться уклонением от военной службы. Рассылка повесток через интернет станет обязательством для призывника лишь в случае изменений вышеупомянутого закона, рассказала Бакуменко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство обороны России в рамках весеннего призыва объявило о рассылке с 1 апреля повесток в электронном виде. Также была сформирована единая база данных, находящаяся в распоряжении ведомства. URA.RU приводит главную информацию о нововведениях. Электронные повестки — это оповещение гражданина через интернет с просьбой явиться в военный комиссариат для прохождения службы в армии. Минобороны России поручило сотрудникам военкоматов с началом весеннего призыва на срочную службу рассылать повестки в электронном виде. Такое решение обусловлено тем, что во время частичной мобилизации россияне через портал «Госуслуг» изъявляли желание отправиться добровольцами на спецоперацию. В пресс-службе ведомства уточнили, что при отсутствии возможности отправить повестку через интернет, она будет вручаться лично. Предполагается, что о необходимости явиться в военный комиссариат призывников будут уведомлять на «Госуслугах». Также рассылка предусмотрена через электронную почту. Несмотря на объявленное оборонным ведомством нововведение, многие утверждают, что подобный способ рассылки повесток не закреплен юридически. Так, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с URA.RU заявил, в российском законодательстве на данный момент не предусмотрена отправка повесток через интернет. Также юрист медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко заявила, что призывник обязан расписываться при получении повестки. При рассылке подписать оповещение не представляется возможным, сказала эксперт. Так как по закону «О воинской обязанности и военной службе» гражданин должен получить извещение по расписке, неявка в военкомат не будет считаться уклонением от военной службы. Рассылка повесток через интернет станет обязательством для призывника лишь в случае изменений вышеупомянутого закона, рассказала Бакуменко.