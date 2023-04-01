01 апреля 2023

Володин призвал к трибуналу над Байденом и другими западными лидерами

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин обвинил США в разрухе на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президента США Джо Байдена и других западных политиков будет ждать трибунал за то, что их решения привели к жертвам на Украине и в других странах, в которых были конфликты. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Их решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии, сегодня — на Украине. Европейские и американские политики, ответственные за это, должны предстать перед международным трибуналом и понести заслуженное наказание», — написал Володин в telegram-канале.

Так он отреагировал на информацию о том, что бывшего лидера США Дональда Трампа подозревают в мошенничестве. По словам Володина, Байдена ждет та же участь, так как его обвиняют в коррупции на Украине и использовании служебного положения. В его доме тоже нашли секретные документы, напомнил председатель Госдумы.

США и другие западные страны отправляют оружие ВСУ, поддерживая конфликт на Украине. Запад использовал Минские соглашения для подготовки к боевым действиям, поэтому этот факт может стать доказательством для военного трибунала, считает Володин.

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Президента США Джо Байдена и других западных политиков будет ждать трибунал за то, что их решения привели к жертвам на Украине и в других странах, в которых были конфликты. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Их решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии, сегодня — на Украине. Европейские и американские политики, ответственные за это, должны предстать перед международным трибуналом и понести заслуженное наказание», — написал Володин в telegram-канале. Так он отреагировал на информацию о том, что бывшего лидера США Дональда Трампа подозревают в мошенничестве. По словам Володина, Байдена ждет та же участь, так как его обвиняют в коррупции на Украине и использовании служебного положения. В его доме тоже нашли секретные документы, напомнил председатель Госдумы. США и другие западные страны отправляют оружие ВСУ, поддерживая конфликт на Украине. Запад использовал Минские соглашения для подготовки к боевым действиям, поэтому этот факт может стать доказательством для военного трибунала, считает Володин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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