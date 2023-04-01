Володин призвал к трибуналу над Байденом и другими западными лидерами

Президента США Джо Байдена и других западных политиков будет ждать трибунал за то, что их решения привели к жертвам на Украине и в других странах, в которых были конфликты. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Их решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии, сегодня — на Украине. Европейские и американские политики, ответственные за это, должны предстать перед международным трибуналом и понести заслуженное наказание», — написал Володин в
Так он отреагировал на информацию о том, что бывшего лидера США Дональда Трампа подозревают в мошенничестве. По словам Володина, Байдена ждет та же участь, так как его обвиняют в коррупции на Украине и использовании служебного положения. В его доме тоже нашли секретные документы, напомнил председатель Госдумы.
США и другие западные страны отправляют оружие ВСУ, поддерживая конфликт на Украине. Запад использовал Минские соглашения для подготовки к боевым действиям, поэтому этот факт может стать доказательством для военного трибунала, считает Володин.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!