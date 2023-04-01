Володин призвал к трибуналу над Байденом и другими западными лидерами

02 апреля 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин обвинил США в разрухе на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президента США Джо Байдена и других западных политиков будет ждать трибунал за то, что их решения привели к жертвам на Украине и в других странах, в которых были конфликты. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Их решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии, сегодня — на Украине. Европейские и американские политики, ответственные за это, должны предстать перед международным трибуналом и понести заслуженное наказание», — написал Володин в telegram-канале . Так он отреагировал на информацию о том, что бывшего лидера США Дональда Трампа подозревают в мошенничестве. По словам Володина, Байдена ждет та же участь, так как его обвиняют в коррупции на Украине и использовании служебного положения. В его доме тоже нашли секретные документы, напомнил председатель Госдумы. США и другие западные страны отправляют оружие ВСУ, поддерживая конфликт на Украине. Запад использовал Минские соглашения для подготовки к боевым действиям, поэтому этот факт может стать доказательством для военного трибунала, считает Володин.

Президента США Джо Байдена и других западных политиков будет ждать трибунал за то, что их решения привели к жертвам на Украине и в других странах, в которых были конфликты. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Их решения привели к кровопролитию, разрухе, миллионам жертв и трагических судеб в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии, сегодня — на Украине. Европейские и американские политики, ответственные за это, должны предстать перед международным трибуналом и понести заслуженное наказание», — написал Володин в telegram-канале. Так он отреагировал на информацию о том, что бывшего лидера США Дональда Трампа подозревают в мошенничестве. По словам Володина, Байдена ждет та же участь, так как его обвиняют в коррупции на Украине и использовании служебного положения. В его доме тоже нашли секретные документы, напомнил председатель Госдумы. США и другие западные страны отправляют оружие ВСУ, поддерживая конфликт на Украине. Запад использовал Минские соглашения для подготовки к боевым действиям, поэтому этот факт может стать доказательством для военного трибунала, считает Володин.