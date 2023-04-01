Что творилось в Екатеринбурге, когда Сталин побеждал Троцкого, а Гитлер протестовал в Германии

Место Екатеринбурга в стране и в мире раскроют по-новому

02 апреля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

300-летие Екатеринбурга будет отмечаться в августе 2023-го Фото: Размик Закарян © URA.RU Авторы новой энциклопедии о Екатеринбурге нестандартно раскроют его место в истории: события в стране и в мире они сопоставляют с тем, что в это же время происходило в городе. Например, когда в Германии проходил «Пивной путч» под руководством лидера НСДАП Адольфа Гитлера и Эриха Людендорфа, а Иосиф Сталин в связке со Львом Каменевым и Григорием Зиновьевым выступал против Льва Троцкого, Екатеринбург становился административным центром Уральской области. А в 1722 году, когда Петр I командировал Вильгельма де Геннина на Урал и когда закладывалась плотина Верхне-Уктусского горного завода, российская армия совершила успешный Персидский поход, завоевала Баку и южный Каспий. А Рене Реомюр и Эммануил Сведенборг закладывали основы черной металлургии. «Во время работы над энциклопедией Екатеринбурга возникла идея создания, как изящно сформулировал один из научных руководителей проекта профессор Константин Бугров, синхронистической таблицы, задача которой состоит в том, чтобы сопоставить те события, которые происходили в течение трех сотен лет, собственно, в нашем городе с тем, что происходило в России и мире», — рассказал URA.RU кандидат исторических наук Александр Рыжков, он и есть составитель этой таблицы «Триста лет города-страны-мира». Так, когда нацизм в Германии набирал силы, в США уравнивались права индейцев и белого населения, «левые» побеждали на выборах во Франции, а в СССР менялась власть (умер Владимир Ленин, Сталин победил Троцкого) и создавался киноконцерн «Мосфильм», в Екатеринбурге запускались первый автобусный маршрут, промышленно-экономический техникум и индустриальный институт. В том же, 1924 году, горсовет переименовал Екатеринбург в Свердловск. Статья по теме Знатоки Екатеринбурга разобьют главные мифы о городе к 300-летию В 1991-м, когда США осуществили агрессию в Ирак, в ЮАР началась политика отмены апартеида и распадалась Югославия, а в России менялась власть (распад СССР, августовский путч, «Беловежское соглашение»), в городе открывали первую ветку метро, противники путча выходили на улицу, возвращали историческое название — Екатеринбург. Еще в этом году открылся областной онкологический диспансер. «Постепенно город становился не просто свидетелем некоторых процессов и событий, но и их соучастником, творцом. Екатеринбург обладает уникальной исторической реакцией, быстро схватывает и реализует многие стратегически важные явления. Это сопоставление помогает показать, как Екатеринбург становился крупнейшим и важнейшим для судеб страны мегаполисом, если хотите, „визитной карточкой“ великой державы. Другого пути у нас уже нет и не будет», — отметил Рыжков. Как писало URA.RU, энциклопедия выйдет в аккурат к 300-летию Екатеринбурга (будет отмечаться в августе). Ее подготовку инициировали мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, главный редактор проекта. Маслаков же был идеологом первой энциклопедии — от 2002 года. У энциклопедии будут и печатная, и электронная версии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Авторы новой энциклопедии о Екатеринбурге нестандартно раскроют его место в истории: события в стране и в мире они сопоставляют с тем, что в это же время происходило в городе. Например, когда в Германии проходил «Пивной путч» под руководством лидера НСДАП Адольфа Гитлера и Эриха Людендорфа, а Иосиф Сталин в связке со Львом Каменевым и Григорием Зиновьевым выступал против Льва Троцкого, Екатеринбург становился административным центром Уральской области. А в 1722 году, когда Петр I командировал Вильгельма де Геннина на Урал и когда закладывалась плотина Верхне-Уктусского горного завода, российская армия совершила успешный Персидский поход, завоевала Баку и южный Каспий. А Рене Реомюр и Эммануил Сведенборг закладывали основы черной металлургии. «Во время работы над энциклопедией Екатеринбурга возникла идея создания, как изящно сформулировал один из научных руководителей проекта профессор Константин Бугров, синхронистической таблицы, задача которой состоит в том, чтобы сопоставить те события, которые происходили в течение трех сотен лет, собственно, в нашем городе с тем, что происходило в России и мире», — рассказал URA.RU кандидат исторических наук Александр Рыжков, он и есть составитель этой таблицы «Триста лет города-страны-мира». Так, когда нацизм в Германии набирал силы, в США уравнивались права индейцев и белого населения, «левые» побеждали на выборах во Франции, а в СССР менялась власть (умер Владимир Ленин, Сталин победил Троцкого) и создавался киноконцерн «Мосфильм», в Екатеринбурге запускались первый автобусный маршрут, промышленно-экономический техникум и индустриальный институт. В том же, 1924 году, горсовет переименовал Екатеринбург в Свердловск. В 1991-м, когда США осуществили агрессию в Ирак, в ЮАР началась политика отмены апартеида и распадалась Югославия, а в России менялась власть (распад СССР, августовский путч, «Беловежское соглашение»), в городе открывали первую ветку метро, противники путча выходили на улицу, возвращали историческое название — Екатеринбург. Еще в этом году открылся областной онкологический диспансер. «Постепенно город становился не просто свидетелем некоторых процессов и событий, но и их соучастником, творцом. Екатеринбург обладает уникальной исторической реакцией, быстро схватывает и реализует многие стратегически важные явления. Это сопоставление помогает показать, как Екатеринбург становился крупнейшим и важнейшим для судеб страны мегаполисом, если хотите, „визитной карточкой“ великой державы. Другого пути у нас уже нет и не будет», — отметил Рыжков. Как писало URA.RU, энциклопедия выйдет в аккурат к 300-летию Екатеринбурга (будет отмечаться в августе). Ее подготовку инициировали мэр Алексей Орлов и вице-спикер заксобрания Виктор Маслаков, главный редактор проекта. Маслаков же был идеологом первой энциклопедии — от 2002 года. У энциклопедии будут и печатная, и электронная версии.