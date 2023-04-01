01 апреля 2023

У Киево-Печерской лавры собрались толпы после ареста митрополита Павла. Видео

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Украина, архив, киев, киево печерская лавра
Люди собрались у храма, несмотря на дождь Фото:

Возле Киево-Печерской лавры собрались прихожане после заключения митрополита Павла под домашний арест. Дело в том, что многие люди не поместились в храм, в котором проходит служба.

На кадрах видно, как люди, не попавшие на службу, стоят возле Киево-Печерской лавры, слушая доносящуюся из храма проповедь. При этом граждане продолжают слушать, несмотря на дождь. Сейчас в лавре проходит божественная литургия, которую вместо настоятеля Павла проводит митрополит Онуфрий.

Ранее советник главы Офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил о желании Киева «уничтожить» православную церковь на Украине. Позже стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест по решению Шевченковского районного суда Киева. Один из насельников Киево-Печерской лавры назвал этот приговор «попыткой замены наместника». Также сам настоятель Павел назвал действия в отношении него «политическим заказом».

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Возле Киево-Печерской лавры собрались прихожане после заключения митрополита Павла под домашний арест. Дело в том, что многие люди не поместились в храм, в котором проходит служба. На кадрах видно, как люди, не попавшие на службу, стоят возле Киево-Печерской лавры, слушая доносящуюся из храма проповедь. При этом граждане продолжают слушать, несмотря на дождь. Сейчас в лавре проходит божественная литургия, которую вместо настоятеля Павла проводит митрополит Онуфрий. Ранее советник главы Офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил о желании Киева «уничтожить» православную церковь на Украине. Позже стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест по решению Шевченковского районного суда Киева. Один из насельников Киево-Печерской лавры назвал этот приговор «попыткой замены наместника». Также сам настоятель Павел назвал действия в отношении него «политическим заказом».
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