Возле Киево-Печерской лавры собрались прихожане после заключения митрополита Павла под домашний арест. Дело в том, что многие люди не поместились в храм, в котором проходит служба.
На кадрах видно, как люди, не попавшие на службу, стоят возле Киево-Печерской лавры, слушая доносящуюся из храма проповедь. При этом граждане продолжают слушать, несмотря на дождь. Сейчас в лавре проходит божественная литургия, которую вместо настоятеля Павла проводит митрополит Онуфрий.
Ранее советник главы Офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил о желании Киева «уничтожить» православную церковь на Украине. Позже стало известно, что митрополит Павел был отправлен под домашний арест по решению Шевченковского районного суда Киева. Один из насельников Киево-Печерской лавры назвал этот приговор «попыткой замены наместника». Также сам настоятель Павел назвал действия в отношении него «политическим заказом».
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