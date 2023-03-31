В Офисе Зеленского потребовали «физически уничтожить УПЦ»

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Михаил Подоляк призвал пройтись по «всему пророссийскому» на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев захотел физически уничтожить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Тогда [до конфликта с РФ] можно было много пророссийских [объектов] просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее. Но опять же, „немного сложнее“ — это не значит „невозможно“. <…> На Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь», — подчеркнул Михаил Подоляк в эфире телеканала «Украина 24». Он заявил, что Украина должна в целом жестко пройтись «по всему пророссийскому».

Ранее на Украине вносили законопроект, способный запретить Украискую православную церковь при условии, если ее деятельность будет связана с Россией. Сейчас УПЦ остается при подчинении Русской православной церкви (РПЦ). Также ранее монахов УПЦ обязали освободить территорию монастыря, после чего начался конфликт между церковью и киевской властью. Митрополит Павел заявил о готовящемся нападении на Киево-Печерскую лавру, передает телеканал 360.

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Киев захотел физически уничтожить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Тогда [до конфликта с РФ] можно было много пророссийских [объектов] просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее. Но опять же, „немного сложнее“ — это не значит „невозможно“. <…> На Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь», — подчеркнул Михаил Подоляк в эфире телеканала «Украина 24». Он заявил, что Украина должна в целом жестко пройтись «по всему пророссийскому». Ранее на Украине вносили законопроект, способный запретить Украискую православную церковь при условии, если ее деятельность будет связана с Россией. Сейчас УПЦ остается при подчинении Русской православной церкви (РПЦ). Также ранее монахов УПЦ обязали освободить территорию монастыря, после чего начался конфликт между церковью и киевской властью. Митрополит Павел заявил о готовящемся нападении на Киево-Печерскую лавру, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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