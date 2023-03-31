В Офисе Зеленского потребовали «физически уничтожить УПЦ»

Киев захотел физически уничтожить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Тогда [до конфликта с РФ] можно было много пророссийских [объектов] просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее. Но опять же, „немного сложнее“ — это не значит „невозможно“. <…> На Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь», — подчеркнул Михаил Подоляк в эфире телеканала «Украина 24». Он заявил, что Украина должна в целом жестко пройтись «по всему пророссийскому».
Ранее на Украине вносили законопроект, способный запретить Украискую православную церковь при условии, если ее деятельность будет связана с Россией. Сейчас УПЦ остается при подчинении Русской православной церкви (РПЦ). Также ранее монахов УПЦ обязали освободить территорию монастыря, после чего начался конфликт между церковью и киевской властью. Митрополит Павел заявил о готовящемся нападении на Киево-Печерскую лавру, передает телеканал 360.
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