В Офисе Зеленского потребовали «физически уничтожить УПЦ»

31 марта 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк призвал пройтись по «всему пророссийскому» на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев захотел физически уничтожить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Тогда [до конфликта с РФ] можно было много пророссийских [объектов] просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее. Но опять же, „немного сложнее“ — это не значит „невозможно“. <…> На Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь», — подчеркнул Михаил Подоляк в эфире телеканала «Украина 24». Он заявил, что Украина должна в целом жестко пройтись «по всему пророссийскому». Ранее на Украине вносили законопроект, способный запретить Украискую православную церковь при условии, если ее деятельность будет связана с Россией. Сейчас УПЦ остается при подчинении Русской православной церкви (РПЦ). Также ранее монахов УПЦ обязали освободить территорию монастыря, после чего начался конфликт между церковью и киевской властью. Митрополит Павел заявил о готовящемся нападении на Киево-Печерскую лавру, передает телеканал 360.

Киев захотел физически уничтожить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Тогда [до конфликта с РФ] можно было много пророссийских [объектов] просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее. Но опять же, „немного сложнее“ — это не значит „невозможно“. <…> На Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь», — подчеркнул Михаил Подоляк в эфире телеканала «Украина 24». Он заявил, что Украина должна в целом жестко пройтись «по всему пророссийскому». Ранее на Украине вносили законопроект, способный запретить Украискую православную церковь при условии, если ее деятельность будет связана с Россией. Сейчас УПЦ остается при подчинении Русской православной церкви (РПЦ). Также ранее монахов УПЦ обязали освободить территорию монастыря, после чего начался конфликт между церковью и киевской властью. Митрополит Павел заявил о готовящемся нападении на Киево-Печерскую лавру, передает телеканал 360.