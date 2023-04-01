Митрополит Павел выступил с заявлением после решения суда

02 апреля 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел высказался после решения суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел ответил на решение суда о круглосуточном домашнем аресте, сказав, что ситуация, произошедшая с ним, является политическим заказом. Его адвокат добавил, что будет просить суд отменить для него ношение браслета из-за состояния здоровья. «Нет оснований… Я не сделал ничего. Знаю, что это политический заказ, потому что мне угрожали. Служба безопасности Украины вызывала меня к директору музея, сказали, что против вас нужно открывать… Я знаю, кто это, но не стану разбираться — это не в моем стиле», — сказал митрополит Павел в видео, опубликованном в telegram-канале Страна.ua. Он также отметил, что там, где он будет находится под домашним арестом, нет ни связи, ни тепла, ни света, «ни кружки, ни ложки». Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на Украине должна остаться единственная украинская каноническая церковь, а Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата (МП) подлежит уничтожению. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что захват Киево-Печерской лавры является репрессивными действиями Киева. 1 апреля утром правоохранители оцепили корпус в Киево-Печерской лавре, где проживает митрополит Павел. СБУ предъявила ему обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий РФ. В помещении, где проживает митрополит, провели обыск и в результате якобы нашли пророссийскую литературу. Шевченковский районный суд Киева отправил митрополита под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел ответил на решение суда о круглосуточном домашнем аресте, сказав, что ситуация, произошедшая с ним, является политическим заказом. Его адвокат добавил, что будет просить суд отменить для него ношение браслета из-за состояния здоровья. «Нет оснований… Я не сделал ничего. Знаю, что это политический заказ, потому что мне угрожали. Служба безопасности Украины вызывала меня к директору музея, сказали, что против вас нужно открывать… Я знаю, кто это, но не стану разбираться — это не в моем стиле», — сказал митрополит Павел в видео, опубликованном в telegram-канале Страна.ua. Он также отметил, что там, где он будет находится под домашним арестом, нет ни связи, ни тепла, ни света, «ни кружки, ни ложки». Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на Украине должна остаться единственная украинская каноническая церковь, а Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата (МП) подлежит уничтожению. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что захват Киево-Печерской лавры является репрессивными действиями Киева. 1 апреля утром правоохранители оцепили корпус в Киево-Печерской лавре, где проживает митрополит Павел. СБУ предъявила ему обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий РФ. В помещении, где проживает митрополит, провели обыск и в результате якобы нашли пророссийскую литературу. Шевченковский районный суд Киева отправил митрополита под круглосуточный домашний арест с применением электронного браслета.