В Киево-Печерской лавре объяснили решение суда по делу митрополита Павла

Назначенный наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест считается попыткой замены наместника с сохранением монахов. С таким заявлением выступил один из насельников лавры.
«Самое главное было убрать его (митрополита Павла) из лавры, под домашний арест, но вдали от лавры. Это самое главное для них. Чтобы дать нового наместника, чтобы монахи остались на месте <…> Если они уйдут, у (раскольнической) ПЦУ вообще нет монахов», — рассказал насельник РИА Новости.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в стране должна остаться единственная украинская каноническая церковь. УПЦ Московского патриархата потребовали уничтожить. 1 апреля СБУ предъявила обвинения митрополиту Павлу в разжигании религиозной вражды и оправдании действий РФ. Как заявил митрополит Павел, произошедшая ситуация является политическим заказом.
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