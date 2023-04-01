Охранники торгового центра взяли в заложники машины тюменцев

Из-за закрытого шлагбаума водителям пришлось ехать на такси Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени 2 марта охранники торгового центра «Дарина», находящегося на улице Дмитрия Менделеева, 18, взяли в заложники машины жильцов близлежащих домов. Об этом сообщил читатель URA.RU на правах анонимности.

«Владельцы машин не смогли с утра покинуть парковку магазина. Охрана магазина объяснила свои действия тем, что у них отсутствовал доступ к управлению шлагбаумом. В результате водителям пришлось добираться до работы на такси», — рассказал читатель.

По его же словам, придомовые участки были включены в состав парковки территории магазина и ограждены забором. До сегодняшнего дня проблем у жильцов с выездом с парковки не было. Автор обращения задается вопросами: «Почему автовладельцев стали заложниками руководства торгового центра? И что об этом говорит уголовный и административный кодекс?».

Агентство URA.RU направило запрос представителям магазина «Дарина», а также в пресс-службу УМВД. Ответ ожидается.

Ранее прокуратура совместно с сотрудниками МЧС провела внеплановую проверку в тюменском торговом центре «Дарина». В результате был выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело в отношении собственника торгового центра — «АИЖК по Тюменской области».