Боец «Отважных» рассказал, как действует Лапин на передовой

Боец «Отважных» «Беркут»: Лапин всегда находится рядом с бойцами на передовой

02 апреля 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Александр Лапин всегда был рядом с о своими бойцами, сказал «Беркут» Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин на передовой всегда находится рядом со своими бойцами. Кроме того, он лично руководит всеми значимыми операциями. Об этом корреспонденту URA.RU заявил служивший под началом генерала боец российской группировки «Отважные» с позывным «Беркут». «Наш командующий всегда был с нами рядом, практически не уходил с переднего края, лично руководил всеми значимыми действиями», — поделился «Беркут». Боец также обрадовался возвращению военачальника на передовую, заявив, что это «хорошая новость». «На лиманское направление его бросили исправлять критическое положение. Спасать ситуацию Лапин должен был без наших родных соединений, с ним прибыло всего 10% группировки Отважных, я среди них», — поделился «Беркут». По его словам, численность Вооруженных сил Украины превышала состав бойцов России в 15 — 20 раз. Однако российские военные все равно держали оборону в течении трех недель. Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Лапин, а также командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский отправились на передовую по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу. Генерал российской армии запаса генерал Владимир Болдырев в беседе с URA.RU назвал возвращение офицера «закономерностью». По его словам, Лапин является одним из наиболее подготовленных военачальников российской армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин на передовой всегда находится рядом со своими бойцами. Кроме того, он лично руководит всеми значимыми операциями. Об этом корреспонденту URA.RU заявил служивший под началом генерала боец российской группировки «Отважные» с позывным «Беркут». «Наш командующий всегда был с нами рядом, практически не уходил с переднего края, лично руководил всеми значимыми действиями», — поделился «Беркут». Боец также обрадовался возвращению военачальника на передовую, заявив, что это «хорошая новость». «На лиманское направление его бросили исправлять критическое положение. Спасать ситуацию Лапин должен был без наших родных соединений, с ним прибыло всего 10% группировки Отважных, я среди них», — поделился «Беркут». По его словам, численность Вооруженных сил Украины превышала состав бойцов России в 15 — 20 раз. Однако российские военные все равно держали оборону в течении трех недель. Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Лапин, а также командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский отправились на передовую по приказу главы Минобороны Сергея Шойгу. Генерал российской армии запаса генерал Владимир Болдырев в беседе с URA.RU назвал возвращение офицера «закономерностью». По его словам, Лапин является одним из наиболее подготовленных военачальников российской армии.