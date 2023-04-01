Генерал Болдырев назвал возвращение Лапина в зону СВО закономерностью

01 апреля 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Александр Лапин возвращается в зону СВО на фоне готовящегося контрнаступления ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону специальной военной операции является закономерным событием, поскольку он один из самых подготовленных военачальников армии РФ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев. «Абсолютно естественно и закономерно [возвращение Александра Лапина]. Не естественным и не закономерным был его уход из зоны спецоперации. Я считаю его одним из самых способных, одним из самых подготовленных, умелых генералов. Справедливость восторжествовала. Этот человек нужен на фронте. От него там значительно больше пользы и толку. За этим генералом будущее», — сказал Владимир Болдырев. Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России Александр Лапин отправился на передовую по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу. Вместе с ним в зону СВО направился командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский. Эту информацию URA.RU подтвердил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. Перестановки в командовании силами СВО проходят на фоне готовящегося контрнаступления вооруженных сил Украины.

Возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону специальной военной операции является закономерным событием, поскольку он один из самых подготовленных военачальников армии РФ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев. «Абсолютно естественно и закономерно [возвращение Александра Лапина]. Не естественным и не закономерным был его уход из зоны спецоперации. Я считаю его одним из самых способных, одним из самых подготовленных, умелых генералов. Справедливость восторжествовала. Этот человек нужен на фронте. От него там значительно больше пользы и толку. За этим генералом будущее», — сказал Владимир Болдырев. Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что Начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России Александр Лапин отправился на передовую по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу. Вместе с ним в зону СВО направился командующий ВДВ, Герой России, генерал-полковник Михаил Теплинский. Эту информацию URA.RU подтвердил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. Перестановки в командовании силами СВО проходят на фоне готовящегося контрнаступления вооруженных сил Украины.