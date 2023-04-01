Военкор Котенок: генерал Лапин и командующий ВДВ вылетели на фронт по приказу Шойгу

01 апреля 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Герой России Александр Лапин по приказу Сергея Шойгу командирован на передовую, заявил Юрий Котенок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник Главного штаба Сухопутных войск Герой России генерал-полковник Александр Лапин и командующий ВДВ Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский по приказу министра обороны России Сергея Шойгу командированы на передовую. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «На фронт по приказу министра обороны Шойгу вылетел Лапин», — написал Котенок в своем telegram-канале . Он добавил, что вместе с ним на одном самолете на передовую отправился и Михаил Теплинский. О должностных ролях Лапина и Теплинского станет известно позже, заключил Котенок. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. С января 2023 года Лапин возглавил штаб Сухопутных войск. До этого он командовал войсками Центрального военного округа (ЦВО). Источники URA.RU в Минобороны РФ сообщали, что от выполнения Лапиным новых задач будет зависеть исход на передовой.

Начальник Главного штаба Сухопутных войск Герой России генерал-полковник Александр Лапин и командующий ВДВ Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский по приказу министра обороны России Сергея Шойгу командированы на передовую. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «На фронт по приказу министра обороны Шойгу вылетел Лапин», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что вместе с ним на одном самолете на передовую отправился и Михаил Теплинский. О должностных ролях Лапина и Теплинского станет известно позже, заключил Котенок. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. С января 2023 года Лапин возглавил штаб Сухопутных войск. До этого он командовал войсками Центрального военного округа (ЦВО). Источники URA.RU в Минобороны РФ сообщали, что от выполнения Лапиным новых задач будет зависеть исход на передовой.