Военкор Котенок: генерал Лапин и командующий ВДВ вылетели на фронт по приказу Шойгу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, отдать честь, лапин александр
Герой России Александр Лапин по приказу Сергея Шойгу командирован на передовую, заявил Юрий Котенок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Начальник Главного штаба Сухопутных войск Герой России генерал-полковник Александр Лапин и командующий ВДВ Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский по приказу министра обороны России Сергея Шойгу командированы на передовую. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«На фронт по приказу министра обороны Шойгу вылетел Лапин», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что вместе с ним на одном самолете на передовую отправился и Михаил Теплинский. О должностных ролях Лапина и Теплинского станет известно позже, заключил Котенок.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

С января 2023 года Лапин возглавил штаб Сухопутных войск. До этого он командовал войсками Центрального военного округа (ЦВО). Источники URA.RU в Минобороны РФ сообщали, что от выполнения Лапиным новых задач будет зависеть исход на передовой.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник Главного штаба Сухопутных войск Герой России генерал-полковник Александр Лапин и командующий ВДВ Герой России генерал-полковник Михаил Теплинский по приказу министра обороны России Сергея Шойгу командированы на передовую. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «На фронт по приказу министра обороны Шойгу вылетел Лапин», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он добавил, что вместе с ним на одном самолете на передовую отправился и Михаил Теплинский. О должностных ролях Лапина и Теплинского станет известно позже, заключил Котенок. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с уточнением информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. С января 2023 года Лапин возглавил штаб Сухопутных войск. До этого он командовал войсками Центрального военного округа (ЦВО). Источники URA.RU в Минобороны РФ сообщали, что от выполнения Лапиным новых задач будет зависеть исход на передовой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...