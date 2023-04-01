Два человека погибли на пожаре в челябинском районе

02 апреля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Погибших в Муслюмово обнаружили при тушении пожара (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кунашакском районе Челябинской области при пожаре погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС. «При тушении пожара на станции Муслюмово Кунашакского муниципального района огнеборцами обнаружены двое взрослых погибших. Для установления причины пожара к месту направлена испытательная пожарная лаборатория», — сообщила пресс-служба управления МЧС по Челябинской области. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не пренебрегать правилами пожарной безопасности, своевременно проводить ревизию электрооборудования. Также нужно внимательно следить за топкой печей и соблюдать осторожность при курении. В конце марта, как писало URA.RU, полицейский спас четырех челябинцев из пожара. А незадолго до этого, также в марте, на пожаре в Варне погибла женщина.

В Кунашакском районе Челябинской области при пожаре погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС. «При тушении пожара на станции Муслюмово Кунашакского муниципального района огнеборцами обнаружены двое взрослых погибших. Для установления причины пожара к месту направлена испытательная пожарная лаборатория», — сообщила пресс-служба управления МЧС по Челябинской области. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не пренебрегать правилами пожарной безопасности, своевременно проводить ревизию электрооборудования. Также нужно внимательно следить за топкой печей и соблюдать осторожность при курении. В конце марта, как писало URA.RU, полицейский спас четырех челябинцев из пожара. А незадолго до этого, также в марте, на пожаре в Варне погибла женщина.