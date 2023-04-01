01 апреля 2023
31 марта 2023

В Перми разыскивают шестилетнего ребенка, севшего в трамвай до рынка. Фото

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В Перми разыскивают маленького мальчика (архивное фото) Фото:

В Перми объявлены поиски шестилетнего мальчика. Последний раз его видели садящимся в трамвай, который следует в сторону Центрального рынка, рассказали волонтеры.

«2 апреля 2023 года в 12:00 мальчик ушел из дома по адресу: ул. Экскаваторная, Индустриальный район, город Пермь. Сел на трамвай №11, идущий в сторону Центрального рынка. С тех пор его местонахождение неизвестно», — это сообщение опубликовано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59».

Ранее в Пермском крае разыскивали школьника из Лысьвы, который ушел из дома 3 марта и не вернулся. Мальчика нашли через несколько часов.

Мальчик пропал днем 2 апреля
Мальчик пропал днем 2 апреля
Фото:

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В Перми объявлены поиски шестилетнего мальчика. Последний раз его видели садящимся в трамвай, который следует в сторону Центрального рынка, рассказали волонтеры. «2 апреля 2023 года в 12:00 мальчик ушел из дома по адресу: ул. Экскаваторная, Индустриальный район, город Пермь. Сел на трамвай №11, идущий в сторону Центрального рынка. С тех пор его местонахождение неизвестно», — это сообщение опубликовано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Ранее в Пермском крае разыскивали школьника из Лысьвы, который ушел из дома 3 марта и не вернулся. Мальчика нашли через несколько часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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