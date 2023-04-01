В Перми разыскивают шестилетнего ребенка, севшего в трамвай до рынка. Фото

02 апреля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

В Перми разыскивают маленького мальчика (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми объявлены поиски шестилетнего мальчика. Последний раз его видели садящимся в трамвай, который следует в сторону Центрального рынка, рассказали волонтеры. «2 апреля 2023 года в 12:00 мальчик ушел из дома по адресу: ул. Экскаваторная, Индустриальный район, город Пермь. Сел на трамвай №11, идущий в сторону Центрального рынка. С тех пор его местонахождение неизвестно», — это сообщение опубликовано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Ранее в Пермском крае разыскивали школьника из Лысьвы, который ушел из дома 3 марта и не вернулся. Мальчика нашли через несколько часов. Мальчик пропал днем 2 апреля Фото: telegram-канал «Регион 59»

В Перми объявлены поиски шестилетнего мальчика. Последний раз его видели садящимся в трамвай, который следует в сторону Центрального рынка, рассказали волонтеры. «2 апреля 2023 года в 12:00 мальчик ушел из дома по адресу: ул. Экскаваторная, Индустриальный район, город Пермь. Сел на трамвай №11, идущий в сторону Центрального рынка. С тех пор его местонахождение неизвестно», — это сообщение опубликовано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Ранее в Пермском крае разыскивали школьника из Лысьвы, который ушел из дома 3 марта и не вернулся. Мальчика нашли через несколько часов.