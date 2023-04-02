В Академии военных наук раскрыли, за счет чего ВСУ пытаются удержать фронт

Военный аналитик Прохватилов предупредил о формировании на Украине аналога Бранденбург-800

03 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ создают формирование, которое будет выполнять роль заградотряда Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина создает интернациональные добровольческие корпуса аналогичные «Бранденбург-800» (Воинское формирование специального назначения в составе вермахта), которые, выполняя роль заградотрядов, не дадут фронту ВСУ распасться. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Военное руководство Украины и Вашингтон уже осознали ситуацию и в спешном порядке создают наемнические формирования. Недавно был создан польский добровольческий корпус, в составе которого будут профессиональные военные, взявшие отпуск или фиктивно уволившиеся. Идет, как я считаю, формирование мощного диверсионно-разведывательного подразделения, аналогичного печально известному полку Бранденбург-800. Я думаю, в этом направлении создаются и на Украине такие диверсионные группировки. Польские газеты признают, что руководят этим процессом немцы и американцы. Эти формирования будут играть роль заградотрядов. Таким путем ВСУ будут пытаться удержать фронт», — уверен Прохватилов. Военный аналитик также отметил падение мотивации среди украинцев. «На Украине сейчас идет массовая мобилизация. Понятно, что мало желающих проливать кровь за непонятно какие цели. Эти создаваемые диверсионные группировки будут обеспечивать, чтобы набранные войска, по крайней мере, не бросали позиции», — считает собеседник агентства. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что ВСУ оставляют свои позиции в попытке бежать с поля боя, однако заградотряды расстреливают дезертиров. Также бойцы ВСУ пытаются вывести из строя технику, чтобы избежать перебросок частей в зону активных боевых действий. Украина при этом проводит массовую мобилизацию, забирая на фронт также детей и стариков. Для предотвращения потерь, им приходиться создавать отряды из идейных украинцев, предотвращающих бегство бойцов с поля боя, сообщал URA.RU командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. По его словам, это помогает ВСУ избежать полной демобилизации армии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина создает интернациональные добровольческие корпуса аналогичные «Бранденбург-800» (Воинское формирование специального назначения в составе вермахта), которые, выполняя роль заградотрядов, не дадут фронту ВСУ распасться. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Военное руководство Украины и Вашингтон уже осознали ситуацию и в спешном порядке создают наемнические формирования. Недавно был создан польский добровольческий корпус, в составе которого будут профессиональные военные, взявшие отпуск или фиктивно уволившиеся. Идет, как я считаю, формирование мощного диверсионно-разведывательного подразделения, аналогичного печально известному полку Бранденбург-800. Я думаю, в этом направлении создаются и на Украине такие диверсионные группировки. Польские газеты признают, что руководят этим процессом немцы и американцы. Эти формирования будут играть роль заградотрядов. Таким путем ВСУ будут пытаться удержать фронт», — уверен Прохватилов. Военный аналитик также отметил падение мотивации среди украинцев. «На Украине сейчас идет массовая мобилизация. Понятно, что мало желающих проливать кровь за непонятно какие цели. Эти создаваемые диверсионные группировки будут обеспечивать, чтобы набранные войска, по крайней мере, не бросали позиции», — считает собеседник агентства. В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что ВСУ оставляют свои позиции в попытке бежать с поля боя, однако заградотряды расстреливают дезертиров. Также бойцы ВСУ пытаются вывести из строя технику, чтобы избежать перебросок частей в зону активных боевых действий. Украина при этом проводит массовую мобилизацию, забирая на фронт также детей и стариков. Для предотвращения потерь, им приходиться создавать отряды из идейных украинцев, предотвращающих бегство бойцов с поля боя, сообщал URA.RU командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. По его словам, это помогает ВСУ избежать полной демобилизации армии.