AP: Запад одним поступком лишил Украину надежды на мир с РФ

Политолог Крчмарик: ордер МУС на арест Путина подорвал все усилия по мирным переговорам

02 апреля 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Ордер на арест Путина развеял все надежды о перемирии на Украине, заявил Дэниэль Крчмарик Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, лишил украинский конфликт возможности мирных переговоров. Об этом заявил политолог Даниэль Крчмарик. «Ордер на арест Путина может подорвать усилия по достижению мирного соглашения в Украине», — заявил Даниэль Крчмарик в разговоре с The Associated Press. Он добавил, что ордер на арест уничтожил любые надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине, послужив стимулом и дальше проводить спецоперацию на Украине. Также политолог призвал Совбез ООН обратиться в МУС с предложением приостановить любые расследования по Украине на год. Он отметил, что такая возможность предусматривается 16 статьей Римского статуса, в соответствии с которой и был создан суд. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает «Царьград». Суд считает, что Путин якобы причастен к незаконной депортации детей с освобожденных территорий Украины. Официальный спикер МИД Мария Захарова заявила, что Россия не намерена сотрудничать с МУС, передает деловое издание «Взгляд». Она пояснила, что действия Международного уголовного суда юридически ничтожны для России.

Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом, лишил украинский конфликт возможности мирных переговоров. Об этом заявил политолог Даниэль Крчмарик. «Ордер на арест Путина может подорвать усилия по достижению мирного соглашения в Украине», — заявил Даниэль Крчмарик в разговоре с The Associated Press. Он добавил, что ордер на арест уничтожил любые надежды на мирное урегулирование конфликта на Украине, послужив стимулом и дальше проводить спецоперацию на Украине. Также политолог призвал Совбез ООН обратиться в МУС с предложением приостановить любые расследования по Украине на год. Он отметил, что такая возможность предусматривается 16 статьей Римского статуса, в соответствии с которой и был создан суд. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает «Царьград». Суд считает, что Путин якобы причастен к незаконной депортации детей с освобожденных территорий Украины. Официальный спикер МИД Мария Захарова заявила, что Россия не намерена сотрудничать с МУС, передает деловое издание «Взгляд». Она пояснила, что действия Международного уголовного суда юридически ничтожны для России.