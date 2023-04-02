В Петербурге произошел взрыв во время творческого вечера военкора Владлена Татарского. Видео

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Разбитые автобусные остановки. Курган, автобусная остановка, разбитое стекло, пассажиры автобуса, разбитая остановка
В результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга есть пострадавшие Фото:

В Санкт-Петербурге в ресторане на Университетской набережной произошел взрыв. В момент взрыва там проходил вечер военного корреспондента Владлена Татарского.

«В Петербурге прогремел взрыв. Есть один погибший. Инцидент произошел в ресторане», — передает ТАСС. Telegram-канал «112» сообщает о 16 пострадавших.

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В Санкт-Петербурге в ресторане на Университетской набережной произошел взрыв. В момент взрыва там проходил вечер военного корреспондента Владлена Татарского. «В Петербурге прогремел взрыв. Есть один погибший. Инцидент произошел в ресторане», — передает ТАСС. Telegram-канал «112» сообщает о 16 пострадавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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