В результате взрыва в ресторане Санкт-Петербурга есть пострадавшие
В Санкт-Петербурге в ресторане на Университетской набережной произошел взрыв. В момент взрыва там проходил вечер военного корреспондента Владлена Татарского.
«В Петербурге прогремел взрыв. Есть один погибший. Инцидент произошел в ресторане», — передает ТАСС. Telegram-канал «112» сообщает о 16 пострадавших.
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