Взрывное устройство, которое было вмонтировано в статуэтку, на встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским принесла девушка. По словам министра молодежной политики ДНР Кирилла Макарова, девушка вручила статуэтку Татарскому лично.
«Взрывное устройство на встречу с военкором Татарским пронесла девушка», — передает слова Макарова telegram-канал Mash. Он добавил, что взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которая была подарена военкору. Telegram-канал «112» приводит фото предполагаемой девушки, которая принесла взрывное устройство на встречу.
Ранее в ресторане Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
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