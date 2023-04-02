Mash раскрыл, кто принес бомбу на творческий вечер военкора Татарского. Фото

Министр молодежной политики ДНР Макаров: бомбу на встречу с Татарским принесла девушка
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Бомбу на встречу с военкором пронесла девушка Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Взрывное устройство, которое было вмонтировано в статуэтку, на встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским принесла девушка. По словам министра молодежной политики ДНР Кирилла Макарова, девушка вручила статуэтку Татарскому лично.

«Взрывное устройство на встречу с военкором Татарским пронесла девушка», — передает слова Макарова telegram-канал Mash. Он добавил, что взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которая была подарена военкору. Telegram-канал «112» приводит фото предполагаемой девушки, которая принесла взрывное устройство на встречу.

Фотография девушки, которая могла пронести взрывное устройство
Фотография девушки, которая могла пронести взрывное устройство
Фото:

Ранее в ресторане Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

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Взрывное устройство, которое было вмонтировано в статуэтку, на встречу с военным корреспондентом Владленом Татарским принесла девушка. По словам министра молодежной политики ДНР Кирилла Макарова, девушка вручила статуэтку Татарскому лично. «Взрывное устройство на встречу с военкором Татарским пронесла девушка», — передает слова Макарова telegram-канал Mash. Он добавил, что взрывное устройство было вмонтировано в статуэтку, которая была подарена военкору. Telegram-канал «112» приводит фото предполагаемой девушки, которая принесла взрывное устройство на встречу. Ранее в ресторане Санкт-Петербурга прогремел взрыв. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский.
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