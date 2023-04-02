В России выросло потребление сидра

03 апреля 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Сидр стал популярной альтернативой у россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России резко стал популярным сидр, продажи которого устремились вверх на 60%. Основными причинами считают запуск новых брендов, которые также продвинули напиток как альтернативу пиву и вину, о чем написали исследователи NielsenIQ. «В первые месяцы 2023 года сидр стал лидером по темпам роста продаж среди алкогольных категорий. В январе—феврале продажи напитка в сетях год к году выросли на 60% в натуральном выражении и на 65,5% в деньгах. Динамику роста сидра обеспечили локальные бренды, их продажи с начала 2023 года в объеме выросли на 71% год к году, а импортных брендов, напротив, снизились на 36%» — указывает « Коммерсант» на данные исследования. Аналитики также отметили, что росту способствовали рост инвестиций в рекламу и производство. Это подводит к мощным позициям пяти самых популярных брендов, которые заняли около 90% продаж в этой категории. При этом председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что потребители обратили свое внимание на сидр в качестве альтернативы пиву и вину. Ранее URA.RU сообщало, что россияне стали чаще пить в 2022 году. Спрос на алкоголь, в том числе пиво, вино и водку — вырос от 6 до 8%. В качестве основных причин назвали социально-экономический кризис и начало СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России резко стал популярным сидр, продажи которого устремились вверх на 60%. Основными причинами считают запуск новых брендов, которые также продвинули напиток как альтернативу пиву и вину, о чем написали исследователи NielsenIQ. «В первые месяцы 2023 года сидр стал лидером по темпам роста продаж среди алкогольных категорий. В январе—феврале продажи напитка в сетях год к году выросли на 60% в натуральном выражении и на 65,5% в деньгах. Динамику роста сидра обеспечили локальные бренды, их продажи с начала 2023 года в объеме выросли на 71% год к году, а импортных брендов, напротив, снизились на 36%» — указывает «Коммерсант» на данные исследования. Аналитики также отметили, что росту способствовали рост инвестиций в рекламу и производство. Это подводит к мощным позициям пяти самых популярных брендов, которые заняли около 90% продаж в этой категории. При этом председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев считает, что потребители обратили свое внимание на сидр в качестве альтернативы пиву и вину. Ранее URA.RU сообщало, что россияне стали чаще пить в 2022 году. Спрос на алкоголь, в том числе пиво, вино и водку — вырос от 6 до 8%. В качестве основных причин назвали социально-экономический кризис и начало СВО.