Россияне стали чаще покупать алкоголь в 2022 году

27 декабря 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Директор ЦИФРА Вадим Дробиз отметил, что наибольшим спросом пользовались пиво, водка и вино Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России в этом году вырос спрос на алкогольную продукцию. Это связано со спецоперацией и социально-экономическим кризисом в стране. Об этом сообщил директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА) Вадим Дробиз. «Рост затрат на алкоголь действительно отмечается, но он связан не с тем, что приближается Новый год. Прежде всего в этом году у нас военная операция и социально-экономический кризис. Всегда в кризис спиртных напитков выпивают больше», — передает слова Дробиза Lenta.ru. Он также добавил, что чаще всего (по сравнению с прошлым годом — прим. редакции) россияне стали покупать пиво, их продажи выросли на 8%, водку — 8% и вино — 6%. Эксперт считает, что дефицита алкоголя в стране не будет. Ранее URA.RU сообщало, кому запрещено пить алкоголь в Новый год. Это касается переболевших накануне праздника свиным гриппом или другим респираторным заболеванием. Им лучше отказаться от спиртных напитков в новогоднюю ночь, поскольку организм вряд ли успел восстановиться. В Минздраве РФ рассказали, как провести здоровый Новый год. Например, заменить майонез в салатах на оливковое масло, а еще чаще проводить время на свежем воздухе. Ведь Новый год — время для отдыха и укрепления организма.

В России в этом году вырос спрос на алкогольную продукцию. Это связано со спецоперацией и социально-экономическим кризисом в стране. Об этом сообщил директор центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА) Вадим Дробиз. «Рост затрат на алкоголь действительно отмечается, но он связан не с тем, что приближается Новый год. Прежде всего в этом году у нас военная операция и социально-экономический кризис. Всегда в кризис спиртных напитков выпивают больше», — передает слова Дробиза Lenta.ru. Он также добавил, что чаще всего (по сравнению с прошлым годом — прим. редакции) россияне стали покупать пиво, их продажи выросли на 8%, водку — 8% и вино — 6%. Эксперт считает, что дефицита алкоголя в стране не будет. Ранее URA.RU сообщало, кому запрещено пить алкоголь в Новый год. Это касается переболевших накануне праздника свиным гриппом или другим респираторным заболеванием. Им лучше отказаться от спиртных напитков в новогоднюю ночь, поскольку организм вряд ли успел восстановиться. В Минздраве РФ рассказали, как провести здоровый Новый год. Например, заменить майонез в салатах на оливковое масло, а еще чаще проводить время на свежем воздухе. Ведь Новый год — время для отдыха и укрепления организма.