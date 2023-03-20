Российские военные нашли новую слабость ВСУ в ходе боев в Запорожье

Боец с позывным «Тайфун»: ВСУ в Запорожье столкнулись с исчерпанием сил и резервов
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные, полигон еланский, тренировка на полигоне
Командование ВСУ заставляет своих солдат атаковать в демонстративных целях, рассказал военный Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Несмотря на исчерпание сил и резервов, украинское военное командование в Запорожье продолжает посылать своих солдат в неоправданные атаки, которые приносят большие потери. Об этом рассказал командир мотострелковой роты с позывным «Тайфун».

«С украинских солдат требуют каких-либо наступательных действий, несмотря на то, что у них уже исчерпаны какие-либо силы и резервы», — передает слова командира «Известия». Он добавил, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляют регулярно атаковать для достижения демонстративных целей, показывая, что украинская армия «еще чего-то стоит». В ходе одной из таких атак ВСУ понесли большие потери в размере двух рот, добавил заместитель командира первого взвода с позывным «Грек».

Ранее депутата Европарламента от Ирландии Клэра Дэйли поверг в шок тот факт, что в рядах ВСУ множество необученных солдат, которых отправляют в бой, а тех, кто отказывается выполнять приказ репрессируют. В Минобороны России рассказали об успешном отражении атаки ВСУ на купянском направлении и срыве нескольких ротаций украинских солдат на линии фронта, передает «Царьград».

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Несмотря на исчерпание сил и резервов, украинское военное командование в Запорожье продолжает посылать своих солдат в неоправданные атаки, которые приносят большие потери. Об этом рассказал командир мотострелковой роты с позывным «Тайфун». «С украинских солдат требуют каких-либо наступательных действий, несмотря на то, что у них уже исчерпаны какие-либо силы и резервы», — передает слова командира «Известия». Он добавил, что солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставляют регулярно атаковать для достижения демонстративных целей, показывая, что украинская армия «еще чего-то стоит». В ходе одной из таких атак ВСУ понесли большие потери в размере двух рот, добавил заместитель командира первого взвода с позывным «Грек». Ранее депутата Европарламента от Ирландии Клэра Дэйли поверг в шок тот факт, что в рядах ВСУ множество необученных солдат, которых отправляют в бой, а тех, кто отказывается выполнять приказ репрессируют. В Минобороны России рассказали об успешном отражении атаки ВСУ на купянском направлении и срыве нескольких ротаций украинских солдат на линии фронта, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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